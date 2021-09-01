Привітали з Днем Незалежності

25 серпня у приміщенні Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю відбулося урочисте нагородження благодійників та спортсменів, які досягли успіху в певному напрямку діяльності.

Нагородження пам’ятною медалю 30-річчя Незалежності України проводив директор закладу Євген Воробйов. Серед нагороджених були тренери закладу, заслужений артист України, радник голови ОДА, священик, керівники громадських організацій і підприємці.

Радник з питань спорту голови ОДА Євген Степанюк побажав присутнім терпіння і наполегливості у корисних суспільству справах і привітав з Днем Незалежності країни.

Заслужений артист Олександр Сичов разом з Даниїлом та Таїс Ліщінськими подарували школі гімн. А священнослужитель отець Андрій (Андрій Стадович) подарував ікону Спасителя.

Виктор Климов