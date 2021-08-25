«БЕСХОЗНЫЕ СТОЛБЫ, или Кто заменит аварийные электроопоры в Зелёных Кошарах» («РП» № 32 от 12.08.21)

После публикации критического материала о бесхозных электроопорах в селе Зеленые Кошары Первомайского района редакция «РП» получила ответ на информационный запрос за подписью временно исполняющего обязанности генерального директора АО «Николаевоблэнерго» С.Л. Клочко. Публикуем его для сведения жителей Зеленых Кошар.

«AT «Миколаївобленерго» (далі – Товариство) розглянуло Ваше звернення від 02.08.21 № 31 відносно прийняття у власність повітряної лінії 0,4 кВ за адресою: вул. Першого Травня, с. Зелені Кошари Первомайського району Миколаївської області та повідомляє наступне.

Розподіл електричної енергії до електроустановок споживачів по вул. Першого Травня в с. Зелені Кошари здійснюється по повітряній лінії (далі – ПЛ) 0,4 кВвід трансформаторної підстанції (далі – ТП) 10/0,4 кВ № 641, при цьому вказані ТП та ПЛ не перебувають у власності Товариства.

У відповідності до п. 5.7.5. гл. 5.7. р. V Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 310, відповідальними за експлуатацію об’єктів електроенергетики є керівники суб’єктів господарювання, у власності або користуванні/управлінні яких перебувають ці об’єкти.

Також у відповідності до ст. 322 ЦК України, власник зобов’язаний утримувати майно, яке йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом. В свою чергу законодавство України не зобов’язує оператора системи розподілу приймати у власність електроустановки, які належать іншим суб’єктам господарської діяльності.

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312, ДП ДГ «Зелені Кошари» на підставі заяви-приєднання приєдналось до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на умовах укладеного договору про постачання електричної енергії від 20.06.2008 № 56/280. Актом розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін, що є додатком № 8 до договору від 20.06.2008 № 56/280, передбачена межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності, яка знаходиться на ізоляторах опори № 156 повітряної лінії 10 кВ фідера «Зелені Кошари», тобто зазначені ТП та ПЛ належать ДП ДГ «Зелені Кошари».

Виходячи з вищевикладеного, у Товариства відсутні правові підстави на виконання аварійно-відновлювальних робіт, робіт з капітального ремонту або технічного обслуговування вказаних енергооб’єктів.

Додатково повідомляємо, що власник вищевказаних мереж з питання щодо їх передачі у власність AT «Миколаївобленерго» не звертався».