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В Николаеве торжественно подняли Государственный флаг Украины

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23 августа, в День Государственного флага Украины, торжественно подняли огромный Государственный флаг в сквере Юных героев, сообщает «Вечерний Николаев».

Флаг размером 18х12 метров, установленный на флагштоке высотой 72 метра, подняли одновременно с флагами в Киеве и на Черкасщине, в географическом центре Украины.

В церемонии поднятия Государственного флага Украины принимали участие представители власти, церковных конфессий, общественных организаций, жители Николаева.

Колонну военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые несли 18-метровый Государственный флаг, возглавили народный Герой Украины, ветеран АТО Александр Терещенко и мать погибшего на Донбассе добровольца Руслана Миронюка.

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