Ліцензії поповнюють бюджет

Суб’єкти господарювання усіх форм власності мають право на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та/або тютюновими виробами за наявності у них відповідних ліцензій. Плата за ліцензії здійснюється щоквартально, рівними частинами, і зараховується до місцевих бюджетів.

Як повідомили в управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області, у січні – липні 2021 року до місцевих бюджетів Миколаївщини надійшло 17 млн грн плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробам.

Слід зазначити, що за 7 місяців поточного року платникам регіону видано 4138 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, з них 2374 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 1764 ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість виданих ліцензій збільшилась на 224 ліцензії, або на 5,7 відсотка. За означений період анульовано 634 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість анульованих ліцензій збільшилась на 84 ліцензії, або на 15,3 відсотка.

Нагадуємо, інформація про діючі ліцензії знаходиться у відкритому доступі та постійно оновлюється на субсайті ГУ ДПС у Миколаївській області за посиланням: https://mk.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy

Головне управління ДПС у Миколаївській області