Ганна Замазєєва: «Багаторічне питання ремонту дороги до села Горохівка нам вдалося вирішити за два місяці»

Для жителів Воскресенської ОТГ відновили аварійну дорогу, яка веде від траси Н-11 до села Горохівка.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у мережі Фейсбук.

Вона зазначила, що більш десяти років мешканці села Горохівка зверталися до влади з проханням відремонтувати дорогу О-151113 (від адміністративної дороги Н-11 до Горохівки). Вздовж дороги, яка з року в рік знаходиться в критичному стані, розташовані багато підприємств (зернотрейдери, нафтопереробні, асфальтні заводи тощо). В свою чергу, фури їдуть до них суцільним потоком і вщент руйнують дорогу. За минулі роки влада так і не змогла вирішити це питання.

«10 років пил від розбитого асфальту летів у їх оселі, а «швидкі» і маршрутки не могли доїхати. 10 років дістатися до ЖД станції «Горохівка» було справжнім подвигом. Коли люди у черговий раз перекрили трасу, я відразу ж поїхала особисто розібратися у цьому питанні. Поспілкувалася з місцевими мешканцями. Побачила той жах, з яким їм доводилося стикатися щодня», – повідомила Ганна Замазєєва.

У березні цього року, після зустрічі з мешканцями Воскресенської ОТГ, Ганною Замазєєвою було ініційовано засідання транспортної комісії, на якій прийнято рішення, що у липні буде розпочато ремонт дороги у районі села Горохівка у рамках експлуатації. Оскільки це тимчасова міра, паралельно також буде готуватися проєкт на будівництво дороги від траси Н-11 до залізничного переїзду. Попередньо дорогу планується відремонтувати за технологією ресайклінг (нижній шар у бетоні, верхній – асфальтове покриття).

На сьогодні ремонт завершено. «Сьогодні у Горохівку вже можна легко дістатися. Нове асфальтобетонне покриття постелено. Підсилення основи дороги допоможе витримувати навантаження від фур. До жителів, нарешті, може доїхати «швидка допомога», маршрутка або елементарно машина з продуктами для магазину. Так символічно, що саме до Дня Незалежності України ремонт покриття завершився. Адже комфорт і здоров’я жителів Миколаївщини – мій пріоритет», – акцентувала Ганна Замазєєва.

Пресслужба обласної ради