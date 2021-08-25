Бездіяльність поліції підтверджено прокуратурою і судом

Продовжуємо інформувати читачів про розвиток ситуації у резонансній історії, яку редакція «Рідного Прибужжя» тримає на особливому контролі. Йдеться про поневіряння батька двох малолітніх братів з міста Первомайська Дмитра Ткачука, який вже понад півтора року не має змоги бачитися зі своїми дітьми.

А все – через те, що попри рішення судів, котрі набули законної сили, мати, Олена Жигалюк, не поспішає в означені рішеннями Феміди дні тижня приводити дітей до батька. Державні виконавці Первомайського району вже зафіксували понад 40-ка (!) таких недопусків.

За фактом злісного невиконання судових вердиктів відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 382Кримінального кодексу. Утім, як ми констатували у попередніх публікаціях, первомайські «пінкертони» не надто поспішають розслідувати цю зовсім не складну справу. Ба більше: у відповіді керівника Первомайського відділу поліції ГУ Національної поліції у Миколаївській області Володимира Лопатіна на адресу редакції ми звернули увагу на низку недостовірних, на нашу думку, фактів, у зв’язку із чим були змушені звернутися безпосередньо на адресу очільника Головного управління Нацполіції Сергія Шайхета.

Про що саме йдеться?

Так, щодо фактів невиконання рішення суду, В. Лопатін у своїй відповіді на адресу нашої редакції вказав, що: «…даний факт ніде не зафіксовано, та потребує документування для подальшого звернення до суду…». Але це принаймні дивує, адже кожен випадок недопуску дітей до батька неодноразово фіксувався – як працівниками Державної виконавчої служби, так і безпосередньо підлеглими Володимира Лопатіна, які щоразу прибували на виклики Дмитра Ткачука. При цьому поліцейські, яких викликав громадянин Д.В. Ткачук, щоразу отримували від того відповідні пояснення і заяви про вчинення злочину.

Повідомляючи, що «…відсутній факт вчинення кримінального правопорушення, а має місце факт адміністративного правопорушення…», керівником первомайської поліції, на нашу думку, також надано недостовірну інформацію. Адже ще 20.05.2021 було зареєстроване в ЄРДР відповідне кримінальне провадження за ст. 382 КК України. А відповідь редакції за підписом пана Лопатіна датована 7 червня, тобто – на 18 днів пізніше!

Крім того, керівник Первомайського районного відділу поліції вказав на неможливість опитати громадянина Д.В. Ткачука, пославшись на відсутність останнього за місцем реєстрації. Але ж ми у статті вказали, що останній мешкає… в сусідньому будинку. До того ж, за словами Дмитра Ткачука, місцевий дільничний його знає особисто і йому добре відомі його мобільний телефон та адреса проживання.

Принагідно залишаються незрозумілими професійні навички співробітників місцевої поліції: якщо вони нібито не можуть відшукати звичайного громадянина, то як тоді вони здійснюють пошуки справжніх злочинців? Чи первомайська поліція на чолі з таким керівником вже неспроможна на такі дії?

Як відреагували на наш лист у Головному управлінні Нацполіції?

Звідти, за підписом начальника управління превентивної діяльності ГУНП Ігоря Гончаренка, нам повідомили, що «для всебічного з’ясування всіх обставин та об’єктивного розгляду звернення наказом начальника ГУНП призначено службове розслідування, яке наразі триває. Про результати розгляду Вашого звернення Вас буде проінформовано у встановлений законодавством термін».

Що ж, очікуємо на відповідь, зі змістом якої обов’язково ознайомимо і вас, шановні читачі.

А ось в обласній прокуратурі, куди ми звернулися з аналогічним зверненням, на відміну від поліції переадресували наш запит до Первомайської окружної прокуратури. Звідки також очікуємо на конструктивну та вичерпну відповідь.

До речі, у Первомайській окружній прокуратурі вже відреагували на, м’яко кажучи, «кволе» розслідування кримінального провадження за статтею 382 КК. Там погодилися з доводами скаржника Дмитра Ткачука щодо порушень норм Кримінально-процесуального кодексу в частині недотримання слідчими поліції розумних строків та інших процесуальних порушень. Відповідно вже загаданий начальник Головного управління Нацполіції Сергій Шайхет отримав листа з вимогою виправити допущені порушення.

До речі, бездіяльність слідчих Первомайського райвідділу поліції була підтверджена і в судовому порядку. Рішенням Первомайського міськрайонного суду від 13 серпня 2021 року визнано бездіяльність слідчих Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, яким доручено розслідування кримінального провадження № 12021152110000292 щодо фактичного недолучення до матеріалів кримінального провадження усіх документів та матеріалів, які були складені працівниками поліції, в т. ч. відеозаписів з їх нагрудних камер. Тож слідчих зобов’язано долучити до матеріалів кримінального провадження усі документи та матеріали, які були складені працівниками поліції, зокрема – відеозаписи з їх нагрудних камер.

За словами адвоката Д. Ткачука, наразі готується заява до Державного бюро розслідувань стосовно неналежних дій недобросовісних працівників поліції.

Як стало відомо, наразі первомайською поліцією також внесено до ЄРДР відомості про злочини за ознаками статей 135 («Залишення в небезпеці») і 146 («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини») Кримінального кодексу відповідно. Адже батько вже протягом тижнів не знає місця перебування своїх дітей і дуже переживає, щоб з ними не сталося нічого лихого…

Сподіваємось, що, отримавши нарешті «наганяю» від прокуратури і суду, цього разу первомайські слідчі спрацюють професійно, у повній відповідності до покладених на них функціональних обов’язків.

А між тим і сама мати малолітніх братиків Олена Жигалюк звернулася до суду з позовом до Первомайського міськрайонного відділу державної виконавчої служби щодо визнання протиправною та скасування постанови від 17.05.2021 ВП № 65253065, якою на жінку накладено штрафи за невиконання судових рішень.

Зі свого боку, зазначений відділ звернувся до суду із заявою про залучення в якості третьої сторони Дмитра Ткачука, адже рішення у цій справі може вплинути на його права, оскільки у виконавчому провадженні він є стягувачем.

Суддя Миколаївського окружного адміністративного суду Є.В. Марич, зваживши всі «за» і «проти», задовольнив це клопотання, наступне засідання призначено 16 вересня.

Редакція і надалі стежитиме за перипетіями цієї надзвичайно резонансної справи та повідомлятиме своїх читачів.

Андрій ТЮРІН

P.S. Коли номер здавався до друку, до редакції надійшла відповідь на нашу попередню публікацію в «РП», за підписом заступниці керівника Первомайської окружної прокуратури О. Сілецької. Скупо повідомивши про всім давно відомі факти, працівниця правоохоронного відомства ПО СУТІ так і не прокоментувала жодне гучне порушення закону, про яке йшлося у критичній статті. Інакше як банальною відпискою такий лист від первомайської прокуратури і не назвеш…