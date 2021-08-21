Виконуючи накази виборців, або Депутат Максим Дирдін – людина і громадянин

Депутат Верховної Ради України по 132-мувиборчому округу МаксимДирдін – чи не єдиний з дня проголошення Незалежності народний обранець, який за неповних два роки встиг об’їздити усі, навіть найвіддаленіші, куточки свого округу, ознайомитися з проблемами жителів Арбузинського, Врадіївського, Кривоозерського та Первомайського районів. При цьому Максим Євгенович зумів вирішити чимало проблемних питань з числа тих, що упродовж багатьох років нікому ще не вдалося зрушити з мертвої точки. Він – один з небагатьох у парламенті депутатів, який не пропускає засідань Верховної Ради – як пленарних, так і комітетських, виконуючи накази своїх виборців. Професійний юрист, волонтер, має відзнаку «За заслуги перед містом» (Первомайськ). Член політичної партії «Слуга Народу».

Максим Євгенович Дирдін народився у м. Первомайську восени 1982 року. Після закінчення ЗОШ № 4 вступив до Національної академії податкової служби України. У 2005 році отримав повну вищу освіту за фахом «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста, через шість років – науковий ступінь кандидата юридичних наук, ще через два роки – у січні 2013 року – отримав наукове звання «Доцент». За десять років,з вересня 2006-го по листопад 2016 року, пройшов сходинки кар’єрного зростання від асистента, старшого викладача до доцента кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Університету державної фіскальної служби України. За цей час отримав «Свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю», працював головним юрисконсультом у ДАК «Хліб України» і головним радником ПрАТ «Санта Україна», високопрофесійний адвокат.

Отже, знайомтеся: народний депутат України по округу № 132 Максим Євгенович ДИРДІН.

Серед основних рис характеру народного депутата України по 132-му округу Максима Дирдіна можна назвати відповідальність і людяність. І це не просто слова. Саме відповідальність і бажання щось змінити у рідному місті, турбота про долю людей і майбутнє України два роки тому спонукали його, далекого від політики, прийняти важливе рішення – балотуватися у депутати найвищого органу державної влади. Професійний юрист, він як ніхто інший розумів, що ті, хто приймає закони, мають їх добре знати, щоб вивести нашу країну на сучасний європейський рівень розвитку. Це непросте рішення підтримала родина, насамперед батько Євген Михайлович Дирдін, генеральний директор відомої в Україні та за її межами швейної фабрики «Санта Україна». Він – беззаперечний авторитет для сина, який завжди був прикладом чоловічої гідності, працелюбства, бажання йти у ногу з часом, щоразу піднімаючи планку вище, ставити цілі і йти до своєї мети. Мабуть, у тому, що жителі Первомайщини віддали свої голоси саме Максиму Дирдіну, певною мірою відіграв і авторитет батька, і те, що кандидат не побоявся віч-на-віч зустрічатися зі своїми виборцями. Імпонує людям і його вміння уважно вислухати співрозмовників.

І хоча з моменту прийняття присяги депутата минуло порівняно небагато часу, вже можна робити висновки – народний депутат працює плідно і суттєві зміни вже добре видно. У стінах Верховної Ради відстоює інтереси своїх виборців, щоб мати певні результати на місцевому рівні. Насамперед, Максиму Євгеновичу вдалося відстояти проєкти з соціальноекономічного розвитку в усіх районах виборчого округу в рамках Програми розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Новий адміністративно-територіальний устрій і створення об’єднаних територіальних громад накладає на керівників цих громад величезну відповідальність. І чи не найважливішим чинником є взаєморозуміння між головою громади, депутатським корпусом і людьми. З метою обговорення практичних питань реформи децентралізації між головами громад та стейкхолдерами Максим Дирдін наприкінці травня поточного року був організатором регіонального форуму «Децентралізація та її реалії у новостворених громадах». На форумі були обговорені питання завершення реформи децентралізації, наступних кроків законодавчого забезпечення та наповнення місцевих бюджетів, а також не менш важливі питання відкриття ринку землі та його значення для територіальних громад.

В умовах пандемії пріоритет було надано медичній сфері. Зокрема у 2020 році було залучено близько 5 мільйонів гривень на придбання медичного обладнання для задоволення потреб Первомайського, Кривоозерського, Арбузинського та Врадіївського районів. Так, для КП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» було виділено субвенції на загальну суму 1088 000 гривень, за які придбали кисневий концентратор, апарат продукції кисню для пацієнтів з кисневою недостатністю, універсальну реанімаційну каталку, призначену для транспортування хворих у межах лікарні, функціональні реанімаційні трисекційні ліжка, апарат для неінвазивної та інвазивної вентиляції легень.

У розпорядження КНП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» надійшов вертикалізатор ортопедичний для реабілітації хворих із захворюваннями нервової системи, фізеотерапевтичний прилад для безперервної пасивної розробки колінного суглоба та хірургічного лікування переломів, ендопротезування. При цьому лікарня витратила лише 950105,98 грн, решту – 137894,02 грн було зекономлено за рахунок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток. А найголовніше, що відтепер хворі можуть суттєво заощадити свої кошти і пройти курс реабілітації у Первомайську.

Для Первомайської центральної районної лікарні придбано автоматичний портативний дефібрилятор, паровий і плазмовий стерилізатори, газоаналізатор крові, що значно спрощує роботу персоналу, зменшує ризик виникнення помилок, значно прискорює діагностування й позитивно позначається на якості медичних послуг.

З державного бюджету також виділені чималі кошти на капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту у селі Іванівка Мигіївської ОТГ. Відновлення ФАПу – важливий проєкт для цього населеного пункту, адже до районної лікарні чимала відстань – майже 30 кілометрів. І незабаром жителі цього села зможуть отримувати медичні послуги першої необхідності у місцевому закладі медицини.

Триває будівництво приймального відділення Первомайської опорної лікарні, яке планується завершити до кінця поточного року. Це буде відділення з сучасним обладнанням, зокрема – магнітно-резонансним томографом. Тут теж залучені кошти соцеконому, і наразі ця лікарня отримає значні кошти у рамках програми Президента «Велике будівництво» та співфінансування з Первомайської районної, міської, а також Мигіївської територіальних громад.

Минулого року були спрямовані кошти й для обладнання стаціонарної палати паліативної допомоги для невиліковно хворих для КНП «Арбузинська центральна районна лікарня». Придбано чотири функціональних ліжка для реанімаційних хворих, приліжковий монітор пацієнта, концентратор кисневий, насос шприцевий та два насоси для ентерального харчування, електрокардіограф, відеоларингоскоп. За ініціативою Максима Дирдіна для сімейних лікарів Арбузинки та Благодатного виділені кошти з держбюджету на придбання автомобілів.

Для Кривоозерської центральної лікарні та ЦПМСД за сприяння народного депутата було закуплене обладнання для обстеження і лікування з ендоскопічною маніпуляцією та проведення операцій лапараскопічним методом. Це – відеогістероскоп для малоінвазивного обстеження та взяття біоматеріалу і видалення поліпів ендометрія, інсуфлятор для створення автоматичної підтримки встановленого тиску у внутрішній порожнині пацієнта під час лапароскопічних втручань, набір хірургічних інструментів. Для відділення анестезіології та інтенсивної терапії – система моніторингу пацієнта, яка призначається для вимірювання артеріального тиску та температури тіла, сатурації, частоти дихання та серцевих скорочень, моніторинг ЕКГ, визначення еластичності судин. А також портативний медичний аспіратор для видалення різних рідин, газів під час та після операцій, необхідний для надання першої медичної допомоги в разі відсутності електропостачання.

Крім того, Арбузинка, Врадіївка та Криве Озеро нещодавно отримали нові сучасні автомобілі «Екстреної швидкої допомоги» категорії «В». Запущено тендер на придбання пересувного цифрового рентгенапарату, який буде базуватися при Первомайській районній лікарні і використовуватися на всій території Первомайського району.

Народний депутат приділяє значну увагу й освітній галузі, адже від якісного навчання і комфортних умов для вчителів і учнів значною мірою залежить повноцінний розвиток дітей і підлітків, яким у недалекому майбутньому працювати у гуманітарній сфері й розбудовувати економіку України. Завдяки програмі Президента «Велике будівництво» та сприянню Максима Дирдіна громада отримала унікальну можливість провести ремонт опорного навчального закладу – Арбузинської ЗОШ № 2І-ІІІ ступенів. Наразі роботи виконуються за графіком.

Відгукнувся Максим Євгенович і на прохання допомогти із встановленням дитячих ігрових майданчиків у дошкільних закладах, зокрема дошкільного навчального закладу ясла-садок № 5 комбінованого типу «Золота рибка» і парку «Дружби народів» у Первомайську. Знову ж таки, для придбання та встановлення елементів дитячого ігрового майданчика були залучені кошти соцеконому.

Серед проблемних питань, над якими наразі працює Максим Дирдін, – потреба у перекритті нещодавно зруйнованого стихією даху в Красненьківському ЗЗСО, що на Кривоозерщині. Звичайно ж, без підтримки та активних дій місцевої громади, обласної влади це важко зробити.

Актуальними для жителів 132-го округу залишаються питання водопостачання та водовідведення. Минулого року народним депутатом було вжито заходів для залучення коштів соцеконому на реалізацію чотирьох проєктів у місті Первомайську та Арбузинському районі. За рахунок співфінансування для жителів вулиці ім. Партизанської іскри у Первомайську для здійснення централізованого водопостачання пробурено артезіанську свердловину, встановлено водонапірну башту, підведено електропостачання та огороджено санітарну зону свердловини.

Для поліпшення умов проживання населення та з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у Первомайську народним депутатом були залучені кошти на фінансування об’єкта «Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора НСК «ПТУ» – НСК «Південна», для здійснення капітального ремонту двох резервуарів запасу води насосної станції «Контррезервуари» на вулиці Київська, які обслуговують споживачів центральної частини міста та одного з найбільших мікрорайонів «Фрегат». Завершено тендер та проводиться робота з реконструкції водогону від камери на вулиці Січових Стрільців до камери на вулиці Кам’яномостівська.

На реконструкцію мережі водогону на вулицях Центральній та Миру в селі Любоіванівка, що в Арбузинському районі, теж були виділені кошти.

С

еред найболючіших питань, які почали вирішуватися на виборчому окрузі за сприяння народного депутата Максима Дирдіна, звичайно ж, дороги. В окрузі є дві дороги державного значення: М‑13 – це горезвісна траса Полтава – Кишинів, і не менш розбита Р‑75 Криве Озеро – Первомайськ. Варто зазначити, що упродовж багатьох років, мабуть, з відкриття цих шляхів, тут взагалі нічого не робилося. Другий рік поспіль народний депутат активно працює, щоб добитися зрушення цього вкрай важливого питання для автомобілістів.

Так, народному депутату вдалося вибороти виділення коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації доріг М‑13 та Р‑75. Весь минулий рік був витрачений на фінансування та виготовлення цієї документації. Нинішнього року вже пройшли тендери і є переможець на ділянці дороги протяжністю 14 кілометрів Криве Озеро – Берізки. Буквально цими днями сюди вже зайшла техніка і нарешті почалися довгоочікувані ремонтні роботи. Як повідомив Максим Дирдін, далі відбудеться запуск тендера на відрізку Берізки – Первомайськ. Планується розробка документації на п’ять кілометрів дороги у межах Кривого Озера. Це має бути капітальний ремонт дороги з водостічними трубами, що запобігатимуть затопленню траси під час негоди, з встановленими туалетами.

Дорога Полтава – Кишинів розбита на чотири ділянки. На перші дві вже є переможці по тендеру на капітальний ремонт. Не секрет, що така можливість для Первомайського району стала реальною у рамках реалізації програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». І саме завдяки нашому народному депутату вдалося включити Первомайський район до цієї програми, що виконується на державному рівні. Капітальне будівництво розраховане на 2-3 роки.

Серед гарних новин і капітальний ремонт дороги Т‑5-10Арбузинка – Єланець – Нова Одеса. Ця автотраса починається від дороги Н‑24 і розбита на дві ділянки. Наразі оголошено тендер з розробки проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт цієї дороги. Найголовніше, що це буде не ямковий, а капітальний ремонт. У планах – і ремонт дорожнього покриття траси Т‑15-06, що проходить через обласний центр, Доманівку та Мостове. Тут проводитиметься середньо-поточний та капітальний ремонт, наразі готується документація.

Готується проєктно-кошторисна документація і на дорогу Кримка – Катеринка – Кам’яний Міст, у рамках експлуатаційних коштів робиться ямковий ремонт дороги Первомайськ – Доманівка. Триває підготовка і до ремонту інших доріг обласного значення.

Під час розмови Максим Євгенович неодноразово наголошував: для того, щоб щось змінити у кращий бік і досягти результатів, насамперед потрібно проявляти ініціативу, вчитися і знати, що потрібно робити, а ще – на все потрібен час і великі кошти. А з’являться вони тоді, коли економіка працюватиме «по-білому». Наостанок нашої розмови Максим Дирдін закликав усіх, насамперед депутатів, проявляти свою активну громадську позицію щодо виділення коштів задля розвитку Миколаївської області і, зокрема, усіх територіальних громад.

Попереду у депутата Максима Дирдіна багато роботи, і ми впевнені, що він впорається навіть з найважчими питаннями, адже має чималий і життєвий досвід, і фаховий як юрист, і зможе скористатися ними у парламенті. Адже він людина чесна й відповідальна, депутат і громадянин своєї держави.

Тетяна Михайлова