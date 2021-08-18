Ганна Замазєєва розповіла, як буде проходити навчання миколаївських кардіохірургів

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва розповіла, яким чином буде відбуватися навчання кардіохірургів Миколаївської обласної клінічної лікарні Миколаївської обласної ради у Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.

Про це вона повідомила в ефірі програми «Добрий вечір» на телеканалі Ніс-ТВ.

Нещодавно, вперше за всю медичну історію Миколаївської області, на базі КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня», місцеві медфахівці разом зі спеціалістами Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова, провели три надскладні операції на серці. Надалі планується продовжити співпрацю з провідними медзакладами України, впроваджуючи нові технології та сучасні дослідження, щоб зберегти життя сотням жителів Миколаївщини.

Тепер миколаївські лікарі, після проходження навчання, зможуть самостійно виконувати складні планові операції на серці щомісяця на базі обласної лікарні. Це дозволить жителям області, які потребують такого серйозного хірургічного втручання, зекономити не тільки час від визначення діагнозу до хірургічного втручання, але і гроші. Оскільки медичні послуги такого характеру, мешканці зможуть отримати за місцем проживання.

«Дуже дороговартісно робити це (ред. кардіохірургічні втручання) у Києві. Тому ми повинні забезпечити якісний медичний сервіс на місцевому рівні», – зауважила голова облради.

Також вона зазначила, що весь період навчання зайняти близько трьох років. Адже було вирішено, що саме молоді спеціалісти будуть отримувати цінний досвід київських колег та підвищувати кваліфікацію для подальшого розвитку кардіохірургії на Миколаївщині.

На сьогодні у лікарні вже працюють 2 серцево-судинних хірурги та 2 анестезіологи з відповідною підготовкою. Водночас погоджено направлення на навчання безпосередньо в Інститут імені Амосова ще 2 спеціалістів до кінця поточного року та 2-х – у 2022 році.

Крім цього, Ганна Замазєєва розповіла про закупівлю нового обладнання до Миколаївської обласної клінічної лікарні для проведення кардіохірургічних, нейрохірургічних та травматологічних операцій. Наразі апарат штучного кровообігу доставляють до обласної лікарні з Національного інституту ім. Амосова перед здійсненням операції нашими лікарями спільно зі столичною групою фахівців.

«У нас, поки що, немає власного апарату штучного кровообігу. Він коштує приблизно 20 млн грн і ми його плануємо закупити, коли наші фахівці будуть спроможні самостійно тут (ред. у Миколаєві) проводити операції. Також ми будемо обговорювати з новим головою облздраву, профільним заступником ОДА та членами медичної комісії, коли краще запланувати у бюджеті кошти для закупівлі цього апарату», – підкреслила Ганна Замазєєва.

Зараз у КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради уже придбано нове сучасне медичне обладнання, у тому числі:

Апарат для анестезії (2 шт);

Переносна ультразвукова цифрова діагностична система (1 шт);

Біохімічний аналізатор (1 шт);

Автоматичний гематологічний аналізатор (1 шт);

Газоаналізатор крові (1 шт);

Кардіофібрилятор-монітор (4 шт);

Монітор пацієнта (5 шт).

Пресслужба облради