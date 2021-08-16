Нерухомість “приростає” податками

Завдяки постійній цілеспрямованій роботі щодо визначення об’єкта оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (так званий «податок на нерухомість»), та суми податку до сплати Головним управлінням ДПС у Миколаївській області за січень – липень 2021 року до місцевих бюджетів мобілізовано 97,4 млн грн податку на нерухомість, що на 27,5 млн грн більше ніж за відповідний період 2020 року.

Лідерами у сплаті податку на нерухомість є власники об’єктів нерухомості – юридичні особи, внесок яких у місцеві бюджети Миколаївщини становить 80,7 млн грн. Фізичні особи – власники майна перерахували до місцевих скарбниць області 16,7 млн грн податку на нерухомість.

Слід зазначити, що в умовах децентралізації влади сплачені до бюджетів місцевих громад податки є джерелом фінансування соціальної сфери, фінансовим підґрунтям для розвитку інфраструктури та впровадження ефективних проектів розвитку регіону.

Головне управління ДПС у Миколаївській області