Податківці побували у Радсадівській ОТГ

Учора в Радсадівській сільській раді відбулась виїзна зустріч працівників ГУ ДПС у Миколаївській області з мешканцями громади, представниками ПАТ «РАДСАД», ФГ «ЕВРІКА», ПП «ВЛАДАН» та Радсадівським сільським головою Юрієм Піньковим, присвячена податковим новаціям відповідно до Закону України від 15.06.2021 № 1539-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету». Обласну податкову службу представляли в.о. заступника начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Ольга Купчишина, начальник управління податкового адміністрування фізичних осіб Галина Боненко та начальник Миколаївської ДПІ Олена Петровська.

«Ідея податкової амністії не нова й успішно апробована у багатьох країнах світу», – розпочала зустріч Ольга Купчишина. «Потенційно – це сотні мільярдів гривень, які можуть працювати на легальну економіку, але поки що або приховуються за кордоном, за різними схемами або «лежать під матрацами». Держава дає унікальну можливість на компромісних умовах повернути гроші та інші активи у прозорий легальний обіг»,– додала в.о. заступника очільника ДПС Миколаївщини.

Ольга Купчишина пояснила присутнім, що прийнятий закон передбачає можливість для всіх громадян країни одноразово задекларувати доходи, з яких не сплачено податкових платежів, та сплатити одноразовий збір до бюджету, ставка якого значно нижча від існуючих ставок ПДФО та військового збору. В обмін на декларування держава гарантує громадянам звільнення від кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства, деякі порушення у сфері господарської діяльності.

Присутні на чолі з Радсадівським сільським головою активно долучились до обговорення порядку проведення одноразового декларування, їх цікавили процедура декларування заощаджень, гарантування конфіденційності даних, розміри ставок одноразового збору тощо. Юрій Піньковий висловив думку, що декларування – це невідворотній та необхідний процес для держави та громадян, і запевнив у готовності сприяти інформаційно-роз’яснювальній кампанії щодо проведення декларування.

Користуючись нагодою, мешканці громади звернулись до Галини Боненко за податковими консультаціями щодо сплати земельного податку. Присутніх цікавила процедура проведення звірок нарахованих сум податку, а також порядок інформування контролюючих органів про зміну платником місця реєстрації.

Олена Петровська проінформувала присутніх про результати проведення щорічного декларування доходів громадян і відзначила, що рівень залучення мешканців громади у декларуванні є найкращим в районі. Акцентувала увагу на важливості дотримання норм чинного трудового законодавства.

Зустріч відбулась у дружній атмосфері, податківці висловили подяку присутнім за громадську активність, небайдужість та розуміння завдань, покладених на органи податкової служби. Організатори заходу пообіцяли, що з метою забезпечення необхідною консультаційною підтримкою подібні зустрічі будуть проводитись і надалі.

Головне управління ДПС у Миколаївській області