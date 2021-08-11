БЕСХОЗНЫЕ СТОЛБЫ, или Кто заменит аварийные электроопоры в Зелёных Кошарах

Жители села Зеленые Кошары Первомайского района надеялись, что смена руководства в «Николаевоблэнерго» наконец-то сдвинет с мертвой точки ситуацию, которая сложилась в этом населенном пункте по замене аварийных электроопор на улице Первого мая. Деревянные опоры, которые держатся в вертикальном положении только благодаря проводам и деревьям, последние десять лет угрожают жизни жителей села. В любой момент здесь может произойти трагедия. После нескольких критических публикаций в «РП» энергетики таки произвели замену столбов и электросетей в этом селе, однако к ремонту аварийных электроопор так и не приступили. Они продолжают нести смертельную опасность, угрожая не только пешеходам – есть риск, что столбы могут рухнуть на проезжающий рядом транспорт.

Бомба замедленного действия

Об этой проблеме журналисты «РП» неоднократно рассказывали на протяжение последних двух лет. Напомним, в редакцию газеты пришло письмо от жительницы села Зелёные Кошары Елены Манолий с просьбой о помощи. В частности, она написала: «Помогите нам, пожалуйста, мы уже во многие инстанции обращались за помощью, но, к сожалению, никто нас не хочет услышать, на вас последняя надежда. В нашем селе по улице Первого мая стоят старые трухлявые деревянные электроопоры еще советских времен, которые уже давно вышли из строя. Их нужно было давно заменить, так как возле них опасно находиться, а если подует сильный ветер, то трагедии в нашем селе не избежать. Ведь рядом ходят люди, бегают дети, каждый день мы гоняем коров на пастбище. Недавно был ураган, провод упал на землю вместе с чашечками, людей охватила паника. Спасибо нашему местному электрику, который самостоятельно смог повесить провода на столб. Хотя тот столб нельзя назвать столбом: если бы на него электрик попытался залезть с «когтями», то он бы сразу же упал. Это как бомба замедленного действия.

Мы уже несколько лет бьем тревогу: фотографировали эти горе-столбы и отсылали в РЭС, обращались к районной власти, звонили на правительственную «горячую линию». Из Николаева и Первомайска приезжали две автомашины с электриками. Они посмотрели, согласились, что столбы аварийные, но менять их отказались, сославшись на то, что эти опоры не стоят у них на балансе, якобы они относятся к бывшему колхозу, которого уже нет более 20 лет. На этой улице живут в основном пенсионеры и инвалиды… Помогите им, пожалуйста!»

Сети используют, а ремонтировать отказываются

Тогдашний председатель Степковского сельского совета Виктор Дудко тогда также подтвердил высокую аварийность деревянных электроопор в Зеленых Кошарах.

– Село это входит в наш сельский совет, и я также хорошо знаком с этой ситуацией, – рассказывает Виктор Николаевич. – От сельского совета я лично несколько раз поднимал эту проблему на районном уровне, разговаривал с руководством РЭСа, они объясняли мне, что все работы выполняются по утвержденному плану, однако замена аварийных столбов в Зеленых Кошарах в нем не предусмотрена. Они считают эту линию бесхозной, так как она якобы не стоит у них на балансе.

– Как же так, – возмущается собеседник, – они же электроэнергию, проходящую по этим столбам, продают населению, а ремонтировать их отказываются. Люди уже устали жаловаться, я их прекрасно понимаю. Кроме того, сама линия электропередачи там ужасная, множество скруток, поэтому напряжение теряется и доходит до критических цифр – 140-160 вольт. По этой причине у многих людей возникают проблемы с работой бытовой техники: горят блоки питания на компьютерной технике, телевизорах, не включаются стиральные машины, микроволновки и прочее.

По словам руководителя сельской громады, энергетики выезжают на вызов оперативно и принимают меры только тогда, когда падает столб. «Это, конечно, неправильно, – откровенничал тогда В. Дудко, – однако у людей нет другого выхода, кроме как свалить аварийные столбы, предварительно вырубив рубильник на трансформаторе. Я повторюсь, что это будет крайняя мера, на которую толкают сами энергетики».

м. Миколаїв

Т.в.о. Генерального директора АТ «Миколаївобленерго» Сергію КЛОЧКО

м. Первомайськ Директору Західного округу

ПАТ «Миколаївобленерго» Олегу ГЛЯНЬКО

Відкритий лист

Шановний Сергій Леонтійовичу, з великим проханням до Вас звертаються сільський голова Олександр Ляхов, староста села Ольга Чепіжко та депутатський корпус сільської ради про негайне вирішення вкрай важливої проблеми для жителів вулиці 1 Травня села Зелені Кошари, які сплачують кошти за спожиту електроенергію підпорядкованому Вам відомству.

Декілька років поспіль жителі цієї вулиці живуть у страху, ризикуючи своїм життям та життям своїх дітей, онуків унаслідок вкрай аварійного стану лінії електропередач та трухлявих електроопор. Неодноразово зверталися сільський голова, депутати сільської та районної ради до керівництва Обленерго з вищевказаною проблемою, але нічого не було зроблено. Про цю ситуацію писала, як районна газета « Прибузький вісник», так і декілька разів газета « Рідне Прибужжя», жителі зверталися на «Гарячу лінію», але люди так і не були почуті.

Сподіваємося на розуміння і надіємося, що дану проблему нарешті буде вирішено.

Від імені жителів громади, завчасно дякуємо.

З повагою, Кам’яномостівський сільський голова Олександр ЛЯХОВ

Кроме того, громада через изношенность коммуникаций не может там установить уличное освещение, хотя финансирование на освещение в сельском совете имеется. Специалисты по установке уличного освещения говорят, мол, отремонтируйте электроопоры, затем приглашайте нас ставить оборудование. Как видите, на этом круг замыкается.

Электроопоры без хозяина

Елена Васильевна Манолий предоставила редакции официальный ответ на ее жалобу от Олега Сивака, на то время – генерального директора АО «Николаевоблэнерго». Документ датирован 10 октября 2018 года и в нем сообщается следующее:

«На Ваше звернення на урядову «гарячу лінію», отримане АТ «Миколаївобленерго» 26.09.2018 для розгляду за належністю на підставі статті 5, статті 7 Закону України «Про звернення громадян», повідомляємо наступне.

04.10.2018 працівниками Товариства проведений огляд опор електричних мереж, зазначених Вами у зверненні. Для покращення якості та надійності електропостачання виконати проведення робіт по заміні опор електричних мереж заплановано у четвертому кварталі 2018 року.

Для вирішення спірних питань, що виникають у процесі користування електричною енергією, Ви маєте можливість звернутися до інформаційно-консультативного центру по роботі із споживачами електричної енергії за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична (Чигрина), 94а, каб. 3, тел.: 53-95-18».

Выходит, эти аварийные столбы должны были заменить давным-давно. Почему же АО «Николаевоблэнерго» не выполнило своих обещаний?

Как рассказал тогда журналисту «РП» представитель «Николаевоблэнерго» Дмитрий Науменко, чей телефон был указан на бланке ответа, такое письмо они действительно направили Манолий Е.В. Однако есть и другой вариант ответа на жалобу жителя Зеленых Кошар В.Ф. Майстренко, где говорится о том, что эти аварийные столбы не стоят на балансе их предприятия, поэтому они не могут их ремонтировать.

Представитель энергетиков также обозначил схему, по которой эту проблему можно разрешить. Учитывая, что эти электроопоры бесхозные, сельскому совету необходимо документацию на них передать в энергоснабжающую организацию и заключить договор на их замену. При этом, конечно же, придется заплатить определенную сумму. Без этого никак.

А ларчик открывается просто

Как ни крути, но прежде всего нужно разобраться в вопросе, каким образом образовались бесхозные электроопоры. И это, по сути, должны сделать соответствующие службы, контролирующие работу энергетиков. Ведь это не просто столбы, которые можно самостоятельно заменить, если они пришли в негодность, на них навешаны электропровода, по которым подается электроэнергия для продажи ее населению. Кто-то зарабатывает на них деньги, а кто-то должен ремонтировать столбы…

А ларчик открывается просто, если посмотреть на схему возникновения бесхозных электроопор. Еще в советские времена многие предприятия самостоятельно строили жилье для своих работников и подводили к этому жилью соответствующую электросеть. Работники этих предприятий оплачивали облэнерго за потребленную электроэнергию согласно тарифу и в полном объеме, а обслуживались эти электросети обычно за средства предприятия. То есть облэнерго при таком раскладе хорошо наживались на этом, ведь они не тратились на ремонт и обслуживание электросетей, хотя в тариф это было включено. Никого этот вопрос в те времена особо не беспокоил, ведь все выплаты шли в «закрома родины», да и тарифы за электроэнергию были просто смешные.

Затем произошло разделение карманов на частные и государственные, да и цены за пользование электроэнергией выросли в разы. Тогда многие руководители предприятий передали свой жилой фонд в частные руки, а колхозы и вовсе распались, не оставив после себя правопреемников. Электроопоры с молчаливого согласия местной власти просто бросили на произвол судьбы, хотя должны были по акту передать в собственность энергопоставщика. Облэнерго, в свою очередь, якобы из жалости заключили договоры с жителями, чьи дома находились под этими бесхозными электроопорами, и взимали с них плату за поставленную электроэнергию по полному тарифу, хотя ни ремонты, ни модернизацию коммуникаций не осуществляли. А руководители местных органов власти, очевидно, не бескорыстно, покрывали и «курировали» эти процессы.

Упадёт, тогда заменят?

– После публикации материала в «РП» я поднял этот вопрос на уровне Первомайской райгосадминистрации, – рассказал бывший Степковский сельский голова Виктор Дудко. – К нам приехала депутатская комиссия, мы вместе осмотрели и заактировали все аварийные столбы – 15 опор нужно заменить вместе с проводами, а на двух улицах – Камяномостовской и Молодёжной – необходимо поменять электропровода, поскольку там много скруток, из-за которых теряется напряжение. Всё это мы описали в акте и направили его областной власти, чтобы эти работы были включены первоочередно в областную программу по электрификации.

Виктор Николаевич еще раз акцентировал на том, что энергетики в течение года аварийные опоры в селе все-таки заменят.

– Но только те, которые уже упали. Если звоним, то энергетики из района приезжают: без плана и независимо от того, у кого эти столбы на балансе.

После проведенной децентрализации Зеленые Кошары вошли в Каменномостовскую объединенную территориальную общину и проблемой аварийных столбов в этом селе уже занимается его староста, бывший депутат сельского совета Ольга Чепижко.

– После ваших критических публикаций электрики таки поменяли электроопоры и провода в Зеленых Кошарах, – рассказала журналисту «РП» Ольга Валентиновна. – Однако меня удивляет, почему они снова не обратили внимание на эти аварийные деревянные столбы. И как причину называют то, что они, мол, не стоят у них на балансе. Но извините, как так может быть – оплату за электроэнергию люди платят на счета их предприятия, а ремонтировать электросети они не хотят. Я направляла множество депутатских обращений в районную власть, встречалась с руководством РЭСа, писала там заявления, так сказать, стучала во все двери, однако проблема не разрешалась.

Староста также рассказала, что именно на той улице, где стоит самый аварийный столб, в близлежащем доме проживает многодетная семья, у которой шестеро детей. Не дай Бог произойти трагедии, ведь электроопора там держится исключительно благодаря проводам.

Подтверждает слова старосты села и председатель общины Александр Ляхов.

– Я только что приехал из этого села, – сообщил Александр Тимофеевич. – Сфотографировал все эти аварийные столбы, хочу приложить эти снимки к письму в РЭС. Хотя писем им я писал немало, но реакции от них пока нет. Люди мне звонят, жалуются, а я без энергетиков пока сделать ничего не могу. Я насчитал там 11 аварийных электроопор и не могу понять, как они могут быть не на балансе РЭСа, ведь они их используют, продавая населению электроэнергию. К примеру, на центральной сельской улице стоят дома, они подключены к электросетям, которые протянуты по соответствующим столбам. А сегодня энергетики объясняют, мол, то наши столбы, а то – не наши. Абсурд, нет логики. Ну а если посмотреть на эти аварийные столбы, на которых десятилетиями не менялись провода, то это просто ужас, там скрутка на скрутке, поэтому в тех домовладениях нет нормального напряжения, и если не подключать стабилизатор, то выходят из строя бытовые приборы.

Где же выход…

Какой же выход из сложившейся ситуации? А его обязательно нужно искать, причем – срочно. Ведь впереди нас ждет холодный осенне-зимний период с ветрами и морозами. Редакция «РП» направила информационный запрос в АО «Николаевоблэнерго» с просьбой прокомментировать, как будет разрешаться вопрос замены аварийных электроопор в селе Зеленые Кошары. Надеялись узнать их позицию. Но не получилось. На наш запрос предприятие-монополист просто не ответило в законно отведенные сроки. Поэтому эту публикацию редакция направляет на реагирование министру энергетики Украины Герману Галущенко. Надеемся, что разрабатываемая энергетическая стратегия до 2050 года, о которой сегодня много говорят на самом верху, не стала очередным набором лозунгов, а была действенным ориентиром реформирования и развития энергосектора.

И последнее. Этой публикацией мы отнюдь не преследуем цель опорочить имидж и репутацию АО «Николаевоблэнерго». Но в то же время напоминаем, что их потребители – это не просто сумма лицевых счетов, а конкретные люди, которые требуют особого внимания и отношения. Надеемся, что руководство энергетической компании с пониманием отнесется к данной публикации – проведет объективное расследование ситуации по аварийным столбам в Зеленых Кошарах, и наконец-то устранит угрозу для жизни людей и их имущества.

Со своей стороны, редакция «РП» намерена отслеживать данную ситуацию до тех пор, пока энергетики не заменят аварийные столбы, которые опасны для жизни людей.

Татьяна ФАБРИКОВА