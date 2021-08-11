На Соборной площади чиновники «закопали» миллионы?

10 августа детективы НАБУ задержали вице-мэра, директора Департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергея Коренева, его заместителя Александра Брыжатого, а также руководителей ряда фирм по делу о реконструкции Соборной площади. Об этом сообщают «НикВести» со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Детективы НАБУ считают, что чиновники Николаевского горсовета в сговоре с руководителями частных предприятий завысили цену реконструкции Соборной площади на 26,8 миллиона гривен.

Участниками схемы следствие пока считает восьмерых: заместителя Николаевского городского головы Сергея Коренева, первого заместителя директора ДЖКХ Александра Брыжатого, а также директоров шести частных компаний. НАБУ указало, что директором одной из частных компаний является действующий депутат Одесского горсовета. Вероятно, речь идет о руководителе фирмы «БВК Пик-Строй», реконструировавшей площадь, Марине Лозовенко.

Отмечается, что чиновники и двое руководителей были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о вручении им сообщения о подозрении. Остальным лицам о подозрении уже сообщили.

«В 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве. Как установило следствие, заместитель Николаевского головы и первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью лицами – директорами частных компаний, обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы. Однако, как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего нанесен ущерб местной общине на сумму более 26,8 миллиона гривен», – заявили в НАБУ.

Всем восьмерым участникам схемы инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или группой лиц»).

Также следствие предполагает, что Сергей Коренев пытался покинуть территорию Украины. Отмечается, что он был задержан в международном пункте пропуска «Лужанка – Берегшурань» на украинско-венгерской границе.

Мэра Николаева Александра Сенкевича также вызвали в НАБУ для проведения следственных действий.

Следует отметить, что 10 августа следователи Национального антикоррупционного бюро пришли с обыском в квартиру заместителя городского головы Николаева, директора департамента ЖКХ Сергея Коренева. Александр Сенкевич назвал «надругательством над человеческим достоинством и семьей» данные обыски и заявил, что НАБУ превратилось в инструмент политического давления.

Как известно, серия обысков в рамках дела о реконструкции площади прошла еще весной. Тогда следователи НАБУ пришли в Депртамент ЖКХ, а также по месту жительства первого замначальника Департамента Александра Брыжатого и в офис Евгения Парулавы – учредителя и директора ООО «Урбан Констракт», которое занималось разработкой проекта реконструкции площади. Тогда советник главы Николаевской ОГА по вопросам борьбы с коррупцией Денис Жело анонсировал вручение подозрения замдиректору Александру Брыжатому и Евгению Парулаве.

Напомним, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета весной 2019 года заплатил 1,5 миллиона гривен компании «Урбан Констракт» за изготовление проекта реконструкции Соборной площади.

В начале 2020 года СБУ открывала дело по подозрению в завышении цены реконструкции. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что сотрудники департамента, пользуясь своими должностными полномочиями в ходе проведения тендеров по разработке проектно-сметной документации и определения подрядчика, который будет выполнять работы по реконструкции Соборной площади, обеспечили победу двум компаниям: николаевской «Урбан Констракт» (проектант) и одесской «БВК Пик-Строй» (подрядчик). Тогда сотрудники Службы безопасности пришли с обыском в Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета, где проверяли документы по реконструкции Соборной площади.

Ремонтом площади занималась одесская фирма «БВК «Пик-Строй». 17 мая 2019 года Департамент ЖКХ заключил с ней договор на 88,3 миллиона гривен. Документ был подписан в результате проведения повторного тендера. В ходе проведения предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы почти на 7 миллионов дешевле – за 81 миллион 600 тысяч гривен.

Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета 7-го созыва Александра Шанайца «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» с предложением в 81,5 миллиона гривен.

Однако в итоге тендерный комитет Департамента ЖКХ отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и с тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие. Причиной тому стало несоответствие документации участников заявленным требованиям. В частности, договор с компанией «БВК «Пик-Строй» отказались заключать из-за отсутствия одной справки о наличии техники.

Также в конце 2019 года управление ГАСК в Николаевской области оштрафовало на 1,8 миллиона гривен департамент ЖКХ Николаевского горсовета из-за эксплуатации Соборной площади, в то время как решение о сдаче объекта после его реконструкции еще не принималось.

Тогда Сергей Коренев сообщил, что денег на выплату штрафа нет. К тому же, юристы департамента уже готовят апелляцию на решение ГАСКа. Если же суд первой инстанции не станет на сторону ДЖКХ, то чиновники намерены пойти выше. При этом он отметил, что если все-таки придется выплачивать штраф, то ДЖКХ будут искать средства.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, заявил, что считает инсинуациями проверки Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в Николаевской области относительно реконструкции Соборной площади.

При этом, после запуска фонтанов на площади возникла проблема со скоплением воды. Мэр Николаева Александр Сенкевич тогда заявлял, что проблемы со скоплением воды на площади и плохой работой ливневок связаны с тем, что при установке плитки работники фирмы подрядчика не выдержали необходимый уклон. Согласно договору, подрядчик обязан за свой счет устранить недочеты.

На следующий день после громких задержаний мэр Сенкевич не пришел на очередное заседание исполкома, которое обычно он проводит. Заседание в этот раз проводил его первый заместитель Виталий Луков.