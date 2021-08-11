Електронний кабінет: як отримати витяг

Головне управління ДПС у Миколаївській області запрошує платників податків користуватися сервісом «Електронний кабінет». Це один із найбільш функціональних електронних сервісів ДПС, важливість використання якого особливо зросла під час карантину, так як забезпечує дистанційні комунікації з податковими органами. Безкоштовним сервісом Державної податкової служби «Електронний кабінет», який працює в режимі реального часу, можна користуватись цілодобово.

Пропонуємо детально розглянути процедуру сервісного обслуговування платників щодо їх стану розрахунків з бюджетом та цільовими фондами в ІТС «Електронний кабінет платника податків», який функціонує згідно ст.42-1 ПК України.

Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету дозволяє платнику надіслати до відповідного органу ДПС запит щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС за формою «F/J1300203». Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Отже, платник податків має право надіслати Запит за формою «F/J1300203» через меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету.

У вікні «Заяви, запити для отримання інформації» можливо встановити відповідний період та обмежити перелік документів за типом «J(F)13 Запити та довідки».

Зі списку документів обирається Запит (F/J1300203) та в наступному вікні в полях «Регіон» та «Район» обирається відповідний територіальний орган ДПС (за замовчуванням встановлено орган ДПС за місцем основної реєстрації), та натискається кнопка «Створити».

Поля форми Запиту заповнюються системою автоматично:

– найменування;

– прізвище ім’я, по батькові платника податків;

– податковий номер платника податку або серія та номер паспорта;

– дата відправлення Запиту до органів ДПС.

Автоматичне заповнення таких полів можна відмінити, знявши позначку «Авто розрахунок». Збережений документ необхідно підписати та відправити до органу ДПС, натиснувши кнопки «Підписати» та «Відправити». Підписаний документ можливо переглянути у вкладці «Відправлені документи» та квитанцію про обробку – у вкладці «Вхідні документи».

Відповідь на Запит платнику податків надсилається через Електронний кабінет не пізніше 15 робочих днів з дня його отримання у вигляді витягу з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами за формою «F/J1400203».

Витяг формується за період вибраний платником податків при створені Запиту з урахуванням строків давності, станом на дату відправлення Запиту до органів ДПС.

Самостійно перевірити дані, за якими сформовано Витяг можна за допомогою меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини електронного кабінету.

Слід зазначити, що у зв’язку з впровадженням електронних сервісів для платників не передбачено отримання платником акта звірки стану розрахунків за податками, зборами, платежами та єдиним внеском за відповідний звітний період у паперовому вигляді.

Водночас, громадяни України мають право звернутися до органів державної влади. Такі звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Бережіть свій час, себе та оточуючих! Користуйтеся електронними сервісами ДПС України! Це зручно та комфортно!

Головне управління ДПС у Миколаївській області