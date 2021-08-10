Присягу прийняли молоді податківці

Сьогодні, у ДПС Миколаївщини урочисто склали Присягу державного службовця новопризначені працівники, з числа молоді, які вперше призначені на державну службу.

У церемонії присяги новопризначених державних службовців взяли участь начальник ГУ ДПС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв, в.о. заступників начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Ольга Купчишина та Вікторія Кваша, начальник управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу ГУ ДПС у Миколаївській області Оксана Лаврентіїва, які привітали молодих спеціалістів із початковим нового важливого етапу у житті.

«Однією із стратегічних цілей діяльності податкової служби у Миколаївській області є формування кваліфікованої, ефективної та мотивованої команди, у тому числі із молодих та креативних людей. Державний службовець має бути справжнім професіоналом своєї справи, який вірить у побудову сильної та успішної країни і щодня докладає для цього зусилля. Бажаю вам успіхів у професійній діяльності, енергії, наполегливості та завзятості!», – зазначив Дмитро Прокоф’єв.

Новопризначені державні службовці присягнули вірно служити українському народові, дотримуватись Конституції та законів України, втілювати їх у життя, дотримуючись основних принципів державної служби, з гідністю нести високе звання державного службовця та сумлінно виконувати свої обов’язки.

Підписаний текст Присяги буде долучено до особових справ, а інформація про її складання – внесена до трудових книжок працівників.

Колектив ГУ ДПС у Миколаївській області вітає колег з призначенням та бажає натхнення та професійних звершень.

Головне управління ДПС у Миколаївській області