Відзначення дня ВДВ 2 серпня уже стало доброю традицією для воїнів-«афганців» Снігурівщини. Первинний осередок УСВА проводить різні заходи, зокрема відбуваються зустрічі ветеранів із молоддю. Їх мета – поглиблення знань юного покоління про пережиту трагедію тих часів, яка і дотепер відгукується болем у серцях людей, виховання поваги та шанобливого ставлення до учасників бойових дій та батьків, сини і доньки яких воювали в Афганістані, в АТО, виховання патріотичних почуттів, любові до України.

Леонід Царегородцев з с. Новокондакового – один з тих, хто служив у повітряній піхоті, як називають десантників. Пішов молодим юнаком виконувати інтернаціональний обов’язок . Після служби його життя було сповнено суцільною боротьбою з недугами. І ось минуло три роки, як Леонід Миколайович відійшов у вічність.

З різних причин рідні не змогли гідно увічнити його пам’ять. Тож фронтові побратими почали збирати кошти на пам’ятник воїну. Снігурівські ветерани Афганістану звернулися по допомогу і до першого заступника голови Миколаївської обласної ради, депутата Володимира Фроленко. Той не відмовив у проханні придбати та встановити пам’ятник, за що йому від усіх нас велика подяка!

У понеділок 2 серпня за участі представників влади міста, громадськості, представника В.О. Фроленко у Снігурівському районі депутата К.Ю. Завірюхіна було покладені квіти до Меморіалу загиблим воїнам- інтернаціоналістам, полеглих у боях, та тих, хто відійшов в інший світ уже в мирний час. Відправлено панахиду .

А потім на кладовищі с. Новокондакове відкрили пам’ятник побратиму Леоніду Царегородцеву. Хвилина мовчання. Залп у небо. «Ніхто не забутий – ніщо не забуто…».

І – ніхто, крім нас!

С.А. ПОДЛЄДНЄВ,

голова Снігурівської спілки ветеранів Афганістану