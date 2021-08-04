Віктор Пересунько,

Миколаївський район:

– Нотаріус відмовив мені у посвідченні договору відчуження житлового будинку, що розташований на земельній ділянці, яка не була відведена для цієї мети. Чи правомірна відмова, якщо при цьому зміна цільового призначення земельної ділянки є неможливою?

Міністерство юстиції України:

– Українським законодавством передбачено, що угоди про відчуження майна, що підлягає реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, що підтверджують право власності на майно, що відчужується, або за наявності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

При цьому, нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, зокрема якщо вчинення такої дії суперечить законодавству України.

Зокрема, якщо з поданих нотаріусу документів випливає, що житловий будинок, будівля, споруда тощо збудовані (або будуються) на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, нотаріус відмовляє в посвідченні договору відчуження житлового будинку та іншого нерухомого майна.

У свою чергу, в 2015 році Кабінет Міністрів України своєю Постановою визначив механізм переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки.

Здійснюється ця процедура безоплатно органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов’язані адміністративно або територіально. Задля цього громадянину необхідно подати відповідну заяву, до якої додати необхідні документи. І у такому випадку нотаріус не може відмовити у вчинені нотаріальної дії.