Шесть простых советов для полезного завтрака

Чтобы получить заряд бодрости и энергии утром, нужно соблюдать всего несколько простых правил. Специалисты рассказали, какие привычки помогут сделать утро правильным.

Пить воду

Утро лучше начинать со стакана воды. Согласно исследованию, опубликованному на сайте Американского химического общества, участники, которые пили воду перед едой в течение 12 недель, теряли вес. Дело в том, что вода наполняет желудок, поэтому человек чувствует себя боле сытым и не переедает во время завтрака. Кроме того, вода помогает ускорить обмен веществ и дает заряд энергии.

Отказаться от быстрого перекуса

Некоторые предпочитают вместо завтрака перекусить злаковым батончиком. Однако они придадут сил только на очень короткий промежуток времени. Обычно после такого «завтрака» голод возвращается еще за несколько часов до обеда.

Не пренебрегать желтками

Некоторые делают омлет или яичницу без желтков, однако специалисты считают, что это неправильный подход. Яичные желтки богаты витамином D и содержат холин – вещество, которое помогает регулировать метаболизм, нервную функцию и работу мозга.

Есть правильную овсянку

Овсянка является одним из самых популярных завтраков. Однако важно правильно ее выбрать. Специалисты утверждают, что овсянка быстрого приготовления из пакетиков, заправленная сухофруктами и арахисовой пастой – не лучшее решение из-за огромного количества сахара. Вместо этого лучше добавить в миску с овсяными хлопьями немного ягод и семян льна или чиа.

Пить кофе без добавок

Кофе имеет множество преимуществ для здоровья. Но если добавлять туда ароматизированные сливки и другие подсластители, вся польза от него пропадает.

Добавлять овощи

Овощи богаты клетчаткой, а также множеством витаминов, минералов и антиоксидантов. Поэтому эксперты советуют добавлять их в свои завтраки.