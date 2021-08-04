Почему необходимо выпивать норму воды

Вода – важный источник энергии и здоровья нашего организма. Мозг, почки и сердце начинают страдать, если человек пьет недостаточно воды. Специалисты рассказали о возможных отклонениях в связи с неполучением достаточного количества жидкости, передает newsyou.info.

Мозг. Общая обезвоженность организма способствует уменьшению мозговой жидкости, что снижает функцию главного органа ЦНС – в результате ухудшаются настроение, память, снижается способность концентрироваться, страдает способность мозга контролировать координацию движений.

Почки. Они ответственны за вымывание отходов из организма в виде мочи. Когда мы теряем воду, но не восполняем ее, выпивая достаточное количество, – клетки почек получают сигнал удерживать влагу в организме. Мочеиспускание в итоге минимизируется, что способствует задержке токсинов в теле. Организм начинает отравляться этими веществами.

Сердце. Оно тоже сильно страдает от недостатка потребляемой воды. Когда содержание жидкости в организме уменьшается, кровь становится гуще, что является проблемой для сердечно-сосудистой системы, с трудом справляющейся с ее перекачиванием. Возникает дополнительное давление на сердце, сосуды, что может увеличить частоту сердечных сокращений, артериальное давление.

«Следует знать: недостаток воды в организме не всегда вызывает чувство жажды – механизм формирования этого ощущения отстает. Мы рекомендуем пить воду регулярно, не дожидаясь возникновения жажды», – заявили эксперты.