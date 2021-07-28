«НЕВЫГОДНЫЙ МАРШРУТ, или Как доехать до городского кладбища общественным транспортом» («РП» № 29 от 22.07.21)

После публикации этого критического материала в редакции «РП» не умолкали телефоны, читатели делились своими мытарствами, связанными с посещением самого большого городского кладбища. Ведь чтобы навестить похороненных на кладбище родных и близких, им приходится идти пешком почти шесть километров по трассе. В летний зной и в зимний холод.

27 июля вопрос автобусного сообщения с Мешковским городским кладбищем был вынесен на заседание постоянной депутатской комиссии горсовета по вопросам транспорта. Надо отдать должное депутату горсовета Максиму Невенчанному, который «с голоса» внес в повестку дня этот наболевший для горожан вопрос и пригласил на заседание комиссии автора материала.

Напомню, речь идет о городском маршруте № 79, который ранее позволял доехать до главного городского кладбища. Однако несколько лет подряд перевозчик не выполнял условия договора и не курсировал по данному маршруту. Объявленный в этом году конкурс перевозчиков вновь выигрывает тот же перевозчик и заявляет, что не будет доезжать до кладбища в связи с тем, что при повороте на Баштанскую трассу стоят бетонные отбойники. И чтобы их объехать, водителям приходится ехать до села Мешково-Погорелово и уже оттуда выворачивать на кладбище. Это, мол, им невыгодно, поэтому маршрутки до кладбища просто не доезжают.

Присутствовал на комиссии и начальник управления транспорта Дмитрий Попов.

– Из-за того, что при реконструкции трассы национального значения Н‑11 установили железобетонные ограждения, нет возможности осуществить поворот, как разрешалось ранее. Теперь это можно сделать, двигаясь к повороту на село Мешково-Погорелово, около 4 км маршрутка должна делать «холостого» хода. Посчитайте, будет ли это удовлетворять перевозчика – каждый день наматывать «холостой» километраж? – пояснил он.

Чиновник добавил, что перевозчик уже предложил сократить маршрут до железнодорожного переезда возле авторынка. С улицы Большой Морской возле Южнобугского моста он будет выходить на улицу Бузника, затем по проспекту Центральному идти до проспекта Мира. То есть будет «максимально довозить людей до кладбища со стороны воинской части».

Дмитрий Попов также пояснил, что доехать до центральных ворот городского кладбища сегодня можно и на 45-м маршруте, дескать, там должны работать 3 автобуса. Однако он не упомянул, что это старое кладбище и расстояние между конечными остановками 79-го и 45-го маршрутов составляет 5 км.

Поэтому такая аргументация начальника городского управления транспорта вызвала недоумение у депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Максима Невенчанного. Он спрашивал, предусмотрен ли договором, который городская власть заключала с перевозчиком на 79-м маршруте, доезд до кладбища, и напирал на то, что условия этого договора должны выполняться, а городская власть – контролировать его выполнение и работать над устранением проблем, которые этому мешают.

– Вот представьте себе: по жаре бабушка вынуждена идти 6 км, чтобы попасть на могилу своего умершего родственника… Денег на такси у нее нет. На маршрутке доехать она не может. А вместо того, чтобы решить эту проблему, вы просто сокращаете маршрут? – негодовал Максим Невенчанный.

Он утверждал, что доставка горожан маршруткой общественного транспорта до кладбища – это социальная функция, которую городская власть обязана обеспечить жителям города. В данном случае власть эту функцию не обеспечила. Более того, коммерческие интересы перевозчика поставила выше социальных потребностей граждан. А решить проблему можно и без сокращения маршрута – например, поговорив с дорожниками, чтобы они обеспечили в этом месте проезд, так как люди страдают.

Дмитрий Попов пытался предложить депутату обратиться в Службу автомобильных дорог Николаевской области, чтобы они внесли изменения в организацию дорожного движения на этом участке и позволили в этом месте левый поворот, и тогда, мол, никаких проблем не будет.

– То есть вы этого не делали? Значит, буду это делать я. Придется мне брать на себя функции руководителя управления транспорта, – ответил Максим Невенчанный.

В итоге члены комиссии приняли решение поручить управлению транспорта обеспечить проезд общественного транспорта до конечной остановки – «Кладбище», и обратиться к Службе автомобильных дорог с просьбой разрешить левый поворот, что позволит маршруткам доезжать до конечной остановки.

Татьяна ФАБРИКОВА