Коли ж батько побачить своїх синочків? Поліція поки що відмовчується…

Поневірянням батька двох малолітніх синів Дмитра Ткачука з м. Первомайська ми присвятили вже дві газетні статті («Другий рік без синочків…» від 13.05.21 і «Первомайська поліція: бездіяльність на шкоду інтересів дітей…» від 03.06.21). У цих публікаціях ми звернули увагу на те, що деякі державні органи не квапляться сприяти виконанню судових рішень, якими зобов’язано мати не чинити перешкод колишньому чоловікові у побаченні з дітьми. Наразі констатуємо: попри те, що окремі відповідальні чиновники доклали зусиль, аби відновити законність, факт залишається фактом: Дмитро ось уже півтора року не має змоги поспілкуватися зі своїми рідненькими…

Перешкоджала і продовжує перешкоджати

Нагадаємо, рішенням Первомайського міськрайонного суду від 29.12.2020 та Постановою Миколаївського апеляційного суду від 31.03.2021 було встановлено дні та часи побачення батька з дітьми, а матір зобов’язано не чинити перешкод у цьому. Але, попри судові вердикти, що набули законної сили, Олена Жигалюк продовжувала не допускати дітей до батька. Відтак головний державний виконавець Первомайського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Лідія Горбулінська наприкінці квітня цього року відкрила виконавче провадження з метою примусового виконання рішень Феміди.

Але й це жодним чином не вплинуло на матір дітей. Згідно з актами державного виконавця від 30.04.2021, 01.05.2021, 07.05.2021, 08.05.2021, 25.06.2021, 26.06.2021 та від інших дат боржник (Олена Жигалюк. – Ред.) не забезпечив побачення стягувача (Дмитро Ткачук) з дітьми в порядку, визначеному рішенням суду. Як констатувала державна виконавиця, проаналізувавши наявні матеріали, судове рішення не виконується без поважних причин, оскільки в наданих листках непрацездатності відмічений амбулаторний режим лікування дітей. Отже, зробила висновок державна виконавиця, цей чинник аж ніяк не заважав зустрічам дітей із татом. Ба більше: викликає подив те, що матір повідомляє про захворювання синів державні органи, «забуваючи» при цьому проінформувати батька, який згідно з чинним законодавством має рівні з мамою права та обов’язки щодо виховання дітей. Хіба це належна турбота про дітлахів?..

Відповідно за невиконання судових рішень без поважних причин на боржника було накладено штрафні санкції, загальний обсяг яких за період з 23.04.2021 по 09.07.2021 становить 20769 гривень.

Проте і це не подіяло. Відтак, зважаючи на значну суму штрафу та подальше невиконання рішення суду, головна державна виконавця Лілія Горбулінська видала постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами та заблокувала банківські рахунки боржниці. Крім того, судовим рішенням Олені Жигалюк тимчасово обмежено право виїзду за межі України. Усі ці «санкції» діятимуть до моменту виконання боржницею зобов’язань відповідно до виконавчого листа.

Кричуща бездіяльність поліціянтів

Водночас, Первомайський міськрайонний відділ державної виконавчої служби ініціював відкриття кримінального провадження за статтею 382 Кримінального кодексу України «Невиконання судового рішення». Зі свого боку, добився порушення кримінальної справи за ознаками цієї статті і сам Дмитро Ткачук. Щоправда, спочатку слідчий Первомайського районного відділу поліції, провівши формальну однобоку перевірку, констатував «відсутність» факту вчинення кримінального правопорушення. Подібної позиції дотримувався і прокурор Єрьоменко.

Загалом, виникає дивна ситуація: у той час, коли злісним чином не виконуються судові рішення, органи правопорядку, які б і мали безумовно і послідовно стояти на сторожі Закону, з незрозумілих причин (хоча є певні припущення щодо їхнього «зволікання» – Ред.) протидіють реалізації громадянином своїх законних прав та інтересів. Годі й казати, що найбрутальнішим чином також порушуються права малолітніх дітей.

І лише суддя Первомайського міськрайонного суду Т.Ю. Фортуна «поставила на місце» людей у погонах, змусивши поліцію таки внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) та розпочати досудове розслідування.

Проте, попри наявність кримінальної справи, не допуски дітей до тата тривають і понині – щоп’ятниці і щосуботи. Кожен такий кричущий факт батько фіксує, викликаючи місцеву поліцію. У поясненнях Дмитро Ткачук акцентує увагу на черговому невиконанні рішень суду, що має ознаки вчинення злочину за статтею 382 Кримінального кодексу. Але, схоже, подібні виклики не до вподоби первомайським «блюстителям порядку», і вони хоч і приїжджають на виклики, але потому не надто переймаються вирішенням проблем громадянина. Зокрема, ухвалою Первомайського міськрайонного суду від 20 липня 2021 року підтверджено бездіяльність службових осіб Первомайського районного відділу поліції щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та, відповідно, зобов’язано їх це зробити.

Вказує безпорадний батько і на те, що своїми діями мати чинить фізичне і психологічне насильство над дітьми, реалізуючи так званий «Синдром відчуження батька». Таким чином грубо порушується природне бажання і право кожної дитини на спілкування з кожним із батьків.

А як ведеться досудове розслідування?

Адвокат потерпілого у справі Дмитра Ткачука повідомив, що практично жодних слідчих дій не здійснюється. Ба більше, матеріали провадження передали до Миколаєва – чи то до Слідчого управління ГУ Нацполіції, чи то обласної прокуратури. Сподіваємось, що це було зроблено задля пожвавлення розслідування, а не з метою його «поховати». Водночас стало відомо, що помінявся слідчий у кримінальному провадженні.

Ставимо питання руба: коли нарешті первомайська поліція почне виконувати свої безпосередні функціональні обов’язки, за що отримує чималі кошти з бюджету, себто – від кожного платника податків?.. Адже, на наше переконання, причин такої кричущої бездіяльності може бути лише дві – або повна профнепридатність, або ж банальна корупція. І це принаймні дивує, адже справа набула неабиякого резонансу та перебуває на контролі у вищестоящих органів, відтак тихо «зам’яти» діло не вдасться.

Крапку ставить Верховний Суд

І у продовження судової теми. 8 липня Верховний Суд у складі колегії (Ступак О.В., Гулейкова І.Ю. і Усика Г.І.) розглянув касаційну скаргу Жигалюк на вищезгадані рішення Первомайського міськрайонного суду та Постанову Миколаївського апеляційного суду.

Одразу зазначимо: вища судова інстанція залишила касаційну скаргу без задоволення. Усі доводи скаржниці були визнані не доведеними, а рішення судів першої та другої інстанції – прийнятими законно, з максимальним урахуванням інтересів малолітніх дітей.

Обгрунтовуючи своє рішення, Верховний Суд, зокрема, послався на Конвенцію про права дитини від 20 листопада 1999 року, що її ратифікувала і держава Україна. Так, згідно зі статтею 9 Конвенції, держави-учасниці поважають право дитини, яка розлучається з одним чи обома батьками, підтримувати на регулярній основі особисті відносини і прямі контакти з обома батьками. Це право закріплено і в статті 15 Закону України «Про охорону дитинства».

А відповідно до статті 141 Сімейного кодексу України, батьки мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.

Згідно зі статтею 157 СК України питання виховання дитини вирішується батьками спільно. Той з батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов’язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею. Той з батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному розвиткові дитини.

Але, як бачимо, де-факто всі ці правові норми грубо не виконуються у славному місті Первомайську, і ті ж місцева поліція за «пильного» контролю з боку прокуратури поки що не поспішають відновлювати законність. Вкотре звертаємо на це увагу обласного керівництва цих органів, куди і направляємо дану публікацію на реагування.

Де діти зараз?..

Напевно, багатьох наших читачів вельми цікавить питання: що натепер відбувається з хлопчиками, яких ось уже півтора року не допускають до побачень з їхнім батьком?

На жаль, достеменної відповіді на це надважливе для нього запитання не знає й сам батько Дмитро Ткачук. «Якщо раніше я хоч зрідка чув голоси моїх діточок за триметровим парканом (колишні чоловік та дружина мешкають по сусідству. – Ред.), – каже тато братів, – то тепер там тихо, очевидно, що нікого немає. Тож я звернувся до органів поліції із заявою про зникнення своїх дітей».

Утім, за словами Дмитра, і цього разу поліціянти виявили неабияку пасивність, принаймні відмовилися вносити відомості до ЄРДР. Як випливає з письмової відповіді т. в. о. начальника Первомайського районного відділу поліції Володимира Затворніцького, замість реальних пошуків дітей «аніскіни» задовольнилися… відповіддю від мами, що надійшла за допомогою месенджера Вайбер (прикладної програми для обміну даними в Інтернеті). Буцімто таким чином мати повідомила, що діти хворіють і перебувають з нею. До повідомлення було прикріплено якесь фото дитини, що його зробили невідомо коли і за яких обставин. Фактично ж за місцем проживання поліція дітей не знайшла.

– А хто дасть гарантію, що цього «листа» написав не якийсь умовний Чикатіло? – обурюється Дмитро Ткачук. – Адже поліцейські так і не спромоглися фізично розшукати дітей. Що з ними насправді, достеменно я не знаю…

Так звану перевірку за заявкою батька дітей було припинено.

От і маємо: судові рішення не виконуються, а поліція виявляє дивовижну бездіяльність. То чи скоро за таких обставин батько знову побачить своїх дітей?..

Відтак Дмитро Ткачук повідомив нашу редакцію, що наразі він готує відповідні листи-звернення на ім’я Президента України, нового міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора та Першої леді України, серед головних напрямів діяльності якої якраз і є захист прав дітей та боротьба з домашнім насильством. А в разі грубого попрання своїх прав у подальшому чоловік буде змушений звернутися до Європейського суду з прав людини.

Андрій ТЮРІН

P.S. Під час підготовки матеріалу стало відомо, що у Первомайському міськрайонному суді відкрито судову справу за позовною заявою від бабусі та дідуся неповнолітніх братиків – щодо усунення перешкод у спілкуванні з онуками та визначення способу участі у їхньому вихованні. Але якщо навіть суд прийме рішення на користь позивачів, далеко не очевидно, що і воно буде виконуватися на практиці…