Организация «Стоп Шлам» подозревается в мошенничестве

Полицией открыто уголовное производство в отношении общественной организации «Стоп Шлам», которая пытается отсудить у Николаевского глиноземного завода 9 миллиардов гривен по иску о возмещении морального вреда.

Информацию подтвердил член общественной организации «Стоп Шлам» Василий Павлов, сообщает ЦЖР со ссылкой на «Суспільне».

Согласно материалам уголовного производства, чтобы завладеть имуществом НГЗ, группа лиц сфабриковала документы, на основании которых в дальнейшем был подан иск от якобы 1279 членов организации о взыскании компенсации морального вреда, поделилась пресс-служба Николаевского глиноземного завода.

«У нас был пикет под Министерством внутренних дел. Сегодня (27 июля, – ред.) руководитель нашей организации в Киеве, на встрече. Пытаемся добиться справедливости, чтобы прекратилось давление от полицейских», – прокомментировал член общественной организации «Стоп Шлам» Василий Павлов.

Действия членов организации правоохранители квалифицируют по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – покушение на преступление «Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой».

Статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

На начало июня текущего года стало известно, что класс опасности, к которому относят красный шлам Николаевского глиноземного завода, может быть значительно выше, чем указано в официальных документах. Так, согласно «Экологическому паспорту Николаевской области 2020 г.», красный шлам официально относится к наименьшему – четвертому классу опасности. Между тем, по мнению доктора медицинских наук Валерия Станкевича, это не соответствует действительности.

Напомним, отходы производства Николаевского глиноземного завода могут стать причиной катастрофы колоссальных масштабов. Чиновники не хотят обращать внимание на то, что потенциальная угроза от хранилищ красного шлама на юге страны – в 40 раз выше, чем во время катастрофы, произошедшей в Венгрии 11 лет назад.

Ранее Центр сообщал, что активисты «Стоп Шлам» заявляют о давлении со стороны полиции. Отдельным членам организации приходят повестки в Следственное управление ГУ Нацполиции в Николаевской области для проведения следственных действий.