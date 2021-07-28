5 полезных свойств мяты

Мята незаменима, если вы хотите есть меньше соли и реже нервничать. Это не только ароматная травка и добавка для чая и десертов – мята может помочь в профилактике и даже лечении некоторых заболеваний. Пока лето в разгаре, подумайте о том, чтоб запасти побольше полезной и вкусной мяты.

Помогает при проблемах с животом

Боль и спазмы, которые появляются при расстройстве желудка и других расстройствах желудочно-кишечного тракта, можно уменьшить или даже вовсе снять с помощью масла перечной мяты. Метанол, которого много в его составе, расслабляет и успокаивает, уменьшая боль и принося облегчение. Лучше всего действуют специальные добавки, но и мятный отвар также может быть полезен (впрочем, если спазмы не проходят в течение часа и дольше, обязательно обратитесь к врачу!).

Уменьшает воспаление

В мяте много особенных фитонутриентов, обладающих антиоксидантными свойствами: они способны уменьшить повреждение клеток, вызванное окислительным стрессом. Кроме того, особенные противовоспалительные соединения мяты могут предотвратить развитие хронического воспаления.

Укрепляет иммунитет

Четверть стакана перечной мяты – это половина суточной дозы витамина А, который отлично защищает наши клетки от повреждений, удаляя свободные радикалы. Это помогает в профилактике хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и некоторые виды рака.

Убивает бактерии

В эфирном масле мяты содержатся соединения карвон и лимонен, которые ​​помогают снизить риск появления опасных бактерий – например, тех, которые содержатся в несвежей пище. Более того, некоторые ислледования показали, что эти соединения помогают снизить риск болезней пищевого происхождения при хранении и консервировании пищевых продуктов. Так что добавляйте мяту, если что-то консервируете – будет и вкусно, и полезно, и надежно.

Помогает уменьшить употребление соли

Иногда просто сокращение соли помогает снизить давление, улучшить состояние почек и сбросить лишний вес. Если добавлять мяту в салаты и гарниры, их вкус станет более ярким и вам не потребуется добавлять дополнительную соль – очень полезно!