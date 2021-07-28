Медики назвали лучшие продукты для здоровья кишечника

Здоровый кишечник – важный показатель хорошего иммунитета и крепкого организма человека. А как известно, рацион питания играет очень большую роль в здоровье органов. Эксперты рассказали о самых полезных продуктах для кишечника.

Нездоровый кишечник вызывает сильный дискомфорт и делает организм уязвимым перед целым рядом заболеваний. Научно установлено, что от состояния кишечника зависит 70% иммунной системы. Кишечные бактерии взаимодействуют с нервной системой, воздействуют на процессы поглощения питательных веществ и жироотложения, продуцируют витамины, включая группу В и К.

Также исследования показывают, что здоровая кишечная микрофлора помогает бороться с распространением в организме раковых клеток (в частности, рака молочной железы). В свою очередь, ученые-геронтологи утверждают, что именно микробы кишечника «определяют», какой будет продолжительность человеческой жизни.

Натуральный йогурт. Этот ферментированный продукт полезен не только для пищеварительной системы, но и для сердца.

Чеснок. Продукт обладает противовоспалительными свойствами, вдобавок помогает контролировать уровень холестерина в организме.

Ягоды. Являясь богатым источником клетчатки и антиоксидантов, они оцениваются учеными как один из самых полезных продуктов для предотвращения воспалительных процессов в кишечнике.

Брокколи. Ее клетчатка способствует росту полезных кишечных бактерий.

Лук. Он обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами, и, оздоровляя пищеварительную систему, также укрепляет сердце, поддерживает иммунитет.