Обережно: псевдоподатківці!

Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє про те, що до суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в ГУ ДПС у Миколаївській області, телефонували невідомі особи від імені посадових осіб ГУ ДПС у Миколаївській області з проханням надати матеріальну допомогу, з метою уникнення проведення перевірок або для зустрічі комісій.

Незважаючи на численні публікації у регіональних ЗМІ щодо активізації податкових шахраїв, зловмисники не полишають надію на отримання матеріальної винагороди від миколаївських підприємців. Черговий дзвінок від псевдоподатківців встановлено з телефонного номеру 0944901571. Не виключено, що аферисти також можуть використовувати інші номери телефонів.

Будьте пильними: у разі надходження дзвінків від імені посадових осіб ГУ ДПС у Миколаївській області з метою отримання коштів чи висування інших незаконних вимог, слід відразу повідомляти про це відділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Миколаївській області, за телефонами: 50-19-13, 50-19-17, на електронні адреси: [email protected], [email protected], або особисто, за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6.

Також, про подібні випадки шахрайства повідомте Головне управління Національної поліції в Миколаївській області за телефоном 102.

Головне управління ДПС у Миколаївській області