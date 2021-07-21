НЕВЫГОДНЫЙ МАРШРУТ, или Как доехать до городского кладбища общественным транспортом

Добраться до городского кладбища в Мешковке маршруткой жителям областного центра снова будет проблематично. Хотя недавно проведенный конкурс перевозчиков общественного городского транспорта и определил победителя по 79-му маршруту («Кладбище – ул. Большая Морская»), тем не менее, перевозчик не собирается выполнять условия конкурса. Об этом журналисту «РП» сообщил заместитель начальника транспортного управления горсовета Олег Кукса. По его словам, в скором времени исполком внесет изменения в движение этого маршрута и до кладбища он курсировать не будет.

«Извините за неудобства…»

Пассажирские перевозки в Николаеве уже много лет являются одной из самых коррумпированных и непрозрачных сфер городского хозяйства. Денежные потоки направляются мимо бюджета, оседая в карманах дельцов от транспорта.

«РП» уже дважды публиковало критические материалы по жалобам наших читателей по поводу отсутствия автобусного сообщения с самым крупным городским кладбищем, расположенным в пригородном селе Мешковке. После публикаций редакция получала формальные отписки от городской власти, мол, приносим горожанам свои извинения за временные неудобства, а этот вопрос якобы берут на контроль для дальнейшего его разрешения. Во времена предвыборной гонки кандидаты в мэры обещали наладить автобусное сообщение на городской некрополь. Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги…

Напомним, пять лет назад на городское кладбище можно было свободно добраться из разных микрорайонов города. Туда регулярно курсировали микроавтобусы трех городских маршрутов – № 63 (от пединститута), № 79 (от Варваровского моста) и № 45 (из Лесков до старого кладбища). Все они шли через центр города, поэтому каждый желающий имел возможность без проблем навестить своих родственников и близких людей, похороненных на кладбище, воспользовавшись любой из этих маршруток. Но времена меняются и, к сожалению, не на пользу горожан. Сегодня ни один из городских микроавтобусов до нового городского кладбища не доходит: 63-й маршрут ликвидировали в прошлом году, 45-я маршрутка довозит людей только до старого кладбища, а добираться до нового приходится еще 5 километров. А 79-й не доходит до конечной, по словам заместителя начальника городского транспортного управления Олега Куксы, из-за установки разделительного отбойника на Баштанской трассе. Водители не хотят его объезжать в районе села Мешково-Погорелово, мол, это лишний километраж. Выходит, что добраться до городского кладбища можно только пешком. И что характерно, на жалобы горожан чиновники из транспортного управления горсовета смотрят по-философски, и, не мудрствуя лукаво, рекомендуют людям пожилого возраста ездить туда на… велосипедах.

Спасибо за заботу…

Вот уже пять лет ведет переписку с городской властью пенсионер Владимир Алексеевич Завгородний, проживающий на Намыве. Он, как и многие другие люди пожилого возраста, не имеет собственного транспорта, и для того чтобы возложить цветы на могилу отца, в прошлом инвалида войны, захороненного в третьем военном секторе Мешковского городского кладбища, вместе с супругой вынужден преодолевать 5-километровую дистанцию после конечной остановки маршрутки, которая доходит до Баштанской развилки.

– Идешь, смотришь, рядом идут пожилые люди, большинство с палочкой, видно, как тяжело им даются эти километры. Обидно становится за государство. Как можно такое допустить? – возмущается Владимир Алексеевич. – Я предлагал городской власти немного продлить 45-й маршрут, буквально на три километра, чтобы не издеваться над людьми так жестоко. Но мои предложения были проигнорированы. Более того, когда я пришел к чиновникам в городское транспортное управление и задал им вопрос – как людям добираться на кладбище, один из них, назвавшийся главным специалистом, посоветовал мне… добираться на велосипеде.

В выходные на городское кладбище в Николаеве особенно проблематично добраться. Об этом пишут горожане и на страницах в Facebook. Так, пользователь Раиса Македонская рассказала, как трудно им далось посещение умерших родственников на Мешковском кладбище.

«Вынуждены были ехать в Дубки (конечная), а дальше через все кладбище к могиле (сектор 108). Назад были вынуждены также идти пешком до остановки 34-й маршрутки и ехать на «старое» кладбище».

Женщина подчеркивает, что людям нужно попасть на кладбище не только на «проводы». «Там было много людей таких, как мы, они не могли выехать. На остановке возле автомобильного рынка много людей стояло, а маршруток не было вообще», – констатирует жительница Николаева.

«Простояла на остановке час, – пишет Светлана Башкирова, – маршруток не было. Я так понимаю, что наш мэр, за которого я голосовала, до сих пор не решил вопрос о передвижении этих маршруток. Знает ли он, что до кладбища от воинской части можно добраться только пешком. Спасибо за заботу».

«Согласна, на кладбище невозможно добраться, не имея собственной машины. Неужели так трудно продлить 45 маршрут на 2 остановки? – пишет Ирина. – И вовсе не обязательно закупать новые, просто нужно думать о людях хотя бы немного. Или позвать мэра пройтись вместе с нами, тогда он бы быстро разрешил эту проблему»

«Позорище чиновникам, – делится рассуждениями горожанка Морозова. – Не могут для людей сделать элементарного – дать возможность приехать на городское кладбище. Сами-то на джипах ездят, у них с этим проблем нет».

Транспортные схемы

На визит или очередной телефонный звонок журналиста «РП» по данной теме городские чиновники реагируют, словно быки на красную тряпку. Почему такое недовольство и агрессия со стороны тех, кто по долгу службы должен был защищать интересы горожан, которые платят им зарплату из своих налогов? Всё становится понятно, если проанализировать проведенные конкурсы перевозчиков пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Почему-то конкурсы десятилетиями выигрывают одни и те же фирмы-перевозчики. По всему видно, что в городе продолжает работать транспортная мафия, зарожденная еще в 90-е годы. Основные маршруты поделены на несколько собственников, а уже внутри них созданы разные частные предприятия-перевозчики. Ранее маршруты № 63 и № 79 обслуживали ЧП «МИС» и ООО «Приватавтолюкс», которые имеют одного хозяина. В то же время этот же собственник выиграл конкурс на короткие городские маршруты, которые дублируют часть 79-го и 63-го маршрутов. Поэтому нетрудно догадаться, почему «долгоиграющий» маршрут, который проходит практически через весь город, заморожен. Ведь если его займет чужой, то упадет пассажиропоток на дублирующих маршрутах. А это им, конечно же, невыгодно. Об этом в транспортном управлении, наверняка, знают прекрасно. В прошлом году под напором жалоб горожан и общественников городская власть таки разорвала договора с этими недобросовестными перевозчиками, хотя и затянула этот процесс почти на два года. Но уже в этом году на конкурсе перевозчиков городского общественного транспорта на 79-м маршруте снова побеждает все тот же недобросовестный перевозчик ООО «Приватавтолюкс. Победил и категорически заявил, что условия конкурса выполнять не будет, а городская власть в лице заместителя начальника транспортного управления Олега Куксы, судя по ситуации, полностью поддерживает его намерения и сообщила журналисту «РП», что в скором времени на исполкоме будет рассмотрен вопрос об изменении схемы движения 79-го маршрута, и он не будет курсировать до Мешковского кладбища. Вот так!

Кузница кадров

Начальник управления Дмитрий Попов в беседе с журналистом посетовал на нехватку водителей у фирм-перевозчиков, якобы многие уехали работать за границу. Выход из данной ситуации он видит во внедрении на это направление муниципального транспорта. Нужно ждать приобретения городом муниципального транспорта, которым сможет управлять городская власть. Сколько времени для этого потребуется, чиновник не уточнил.

– Этот маршрут невыгодный для фирмы-перевозчика. И вообще, сколько туда будет ездить людей, наверное, человек двадцать, а это невыгодно для водителей, – подытожил наш разговор чиновник. – И если мы сегодня 45-му маршруту поставим условие продлить протяженность маршрута, то мы и его потеряем.

По всему чувствовалось тесное сотрудничество с перевозчиками, защита их интересов. Хотя, как утверждает Дмитрий Дмитриевич, он не имеет личного транспорта и не берет взятки, и должность эта не «козырная». Если проанализировать, куда ушли работать бывшие сотрудники транспортного управления за последние 15 лет, то выясняется, что почти все они перешли работать директорами на фирмы перевозчиков, которые постоянно выигрывают городской конкурс на право осуществлять маршрутные перевозки. Тянет их туда, как мух на мёд, прямо таки не транспортное управление, а кузница кадров…

Почему так происходит?

– Я считаю, что по данному случаю со стороны перевозчика происходит обычный саботаж, а со стороны управления транспорта – бездеятельность, – говорит депутат городского совета, член постоянной комиссии по транспорту Максим Невенчаный. – Почему перевозчик держит маршрут? Выходит ему выгодно его держать и не отдавать другому перевозчику. А наш транспортный отдел в этом ему помогает и вместо того, чтобы защитить горожан, защищает интересы перевозчика. Как в данном случае. Годами люди пишут жалобы, а с них как с гуся вода. Занимаются только отписками.

Что касается мэра, то скажу так: наш Александр Федорович Сенкевич – виртуоз обещаний. С одной стороны он никого не обманул, обещая разорвать договора с недобропорядочными перевозчиками. Так и сделал. Но только не договорил, что эти же перевозчики опять и победят. Фактически договор был разорван, и они же опять выигрывают конкурс, и снова осуществляется одна и та же схема. Те же самые схемы, те же самые темы, те же самые проблемы. Наступаем снова на одни и те же грабли.

А ларчик открывается просто. Все горожане видели, что с самой первой сессии наш мэр взялся за увеличение зарплат, премий, надбавок, то есть за увеличение финансирования чиновничьего аппарата. Теперь, кроме того, что они получают немалые зарплаты, они еще, по всей видимости, получат «доплаты» от распределения маршрутов. И поэтому их не волнует проблема, как горожанам добраться до кладбища на общественном транспорте. Либо сами рискнули проехаться туда общественным транспортом. Но они ездят или с водителем на служебном транспорте, или на своем дорогостоящем авто. Поэтому, повторяю, этот вопрос их совершенно не волнует.

Я, как депутат горсовета, буду поднимать этот вопрос на профильной комиссии и принуждать перевозчиков выполнять свои обязательства. Постараемся выдавить все «прокладки», которые мешают работе каждому водителю иметь возможность заключать договора напрямую, если у него есть такое желание. Нет желания, пусть обращается в фирму, которая будет заключать договора. Думаю, что большинство членов комиссии поддержит горожан. За исключением тех, у кого есть свои меркантильные интересы.

Мнимая конкуренция

– Так в нашем городе сложилось, что перевозчики не выполняют возложенные на них требования, потому что прекрасно понимают: замены им на сегодняшний день нет, – говорит общественник Денис Жело. – По сути, они монополисты. У них нет конкурентов. Вот поэтому они боятся привлечения муниципального транспорта. И ныне мы наблюдаем, стоя на остановках общественного транспорта, какие козни они устраивают ставшим недавно на линию муниципальным автобусам. Вплоть до физической расправы с водителями.

Общественник рассказал, что практически все перевозчики нарушают договора, заключенные ранее с горисполкомом. В частности, документ предписывал установить в каждой машине, выходящей на маршрут, GPS‑трекер, позволяющий отслеживать ее передвижение, а пассажиру с мобильным телефоном, доступом в Интернет – подсаживаться на нужной остановке. Ни одна фирма не приобрела хотя бы по одной машине для перевозки людей с ограниченными возможностями, что также предусматривалось текстом договора. К тому же проверки выявили машины, не соответствующие выставленным требованиям: мест для сидения в них оказалось меньше 18-ти.

З Положення про управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради:

Основні завдання управління полягають в реалізації повноважень у сфері формування і функціонування ринку транспортних послуг та послуг зв’язку у місті Миколаєві шляхом реалізації єдиної економічної, інвестиційної, науково-технічної та соціальної політики, забезпеченні прав членів територіальної громади та гостей міста на сприятливі умови користування елементами системи транспорту, транспортної інфраструктури, послугами усіх видів транспорту та зв’язку, що надаються на території міста Миколаєва…

Працівники управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників…

– Если проанализировать фирмы-перевозчики, которые постоянно выигрывают конкурсы, – акцентирует активист, – то все они работают на рынке больше 20 лет и, похоже, «сколотили» своеобразную группу. По всему видно, что между ними существует негласная договоренность не мешать друг другу. Это на самом деле видимость конкуренции. Налицо – настоящий сговор перевозчиков, отсутствие конкуренции и рынок, разделенный всего между несколькими игроками. Думаю, проблемой должен заняться АМКУ, и мы намерены обратиться в комитет по этому поводу.

Денис Жело считает, что городской власти необходимо работать над перспективой создания, а вернее, восстановления парка коммунального городского транспорта. И лишь тогда можно будет говорить об условиях создания истинной конкуренции в транспортной сфере.

Послесловие

Как видим, городская община требует кардинальных изменений. В сфере перевозок отсутствуют полностью какие-либо правила игры. Уже понятно, что вскоре этот монопольный рынок начнет трещать по швам.

Во-первых, организацией маршрутов по Николаеву занимается горисполком. Обслуживание этих маршрутов отдается на откуп частным фирмам посредством конкурсов. Дальше фирмы либо используют собственный подвижной состав, либо нанимают водителей с автомобилями дополнительно. Чаще всего у фирм-перевозчиков нет автобусов, они нанимают их со стороны. То есть в большинстве случаев часть денег, которую горожане платят за проезд, остается водителям маршруток, а часть – частным фирмам, с которыми городская власть заключила договор. Многие полагают, что если убрать между водителями маршруток и городской властью прослойку в виде частных фирм – проблема будет решена. Тем не менее, в таком случае может возникнуть много бюрократических проволочек, начиная с законности прямых подрядов и заканчивая психологическим барьером, который многим водителям маршруток тяжело будет преодолеть. Обычному среднестатистическому водителю гораздо проще оформить ЧП и составить одностраничный договор с фирмой-перевозчиком, чем готовить стопку непонятных документов для заключения прямого договора с городской властью.

Во-вторых, перевозчики уже привыкли решать все вопросы с чиновниками в горисполкоме «по-тихому» за закрытыми дверями на взаимовыгодных условиях. Но это не устраивает горожан. Вопрос качества работы маршруток ставит руководство города в патовую ситуацию, приносящую ощутимую потерю рейтинга. Многочисленные рабочие совещания и транспортные комиссии, которые состоялись за последние полгода, конкретных результатов по решению проблем не дали – в городской власти никто не хочет брать на себя ответственность по решению этого вопроса, а те, кто берет, как правило, лоббируют интересы какой-то из сторон.

И последнее. С приходом новой власти в Украине хотелось верить и надеяться, что пассажирские перевозки в Николаеве перестанут быть одной из самых коррумпированных и непрозрачных сфер городского хозяйства. Чтобы маршрут чиновники расценивали как схему движения автотранспорта, а не как товар, который можно выгодно продать. К сожалению, пока этого не произошло. А крайними в этой схеме остались горожане, наивно верившие в обещания кандидатов. Надеемся, городская власть правильно отреагирует на данную публикацию и «восстановит» социально значимые маршруты.

Татьяна ФАБРИКОВА