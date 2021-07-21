Ще раз про повірку водолічильників

У моїй попередній статті «Про повірку водолічильників» («РП» № 3 від 21.01.2021) було обґрунтовано доведено, що саме МКП «Миколаївводоканал» (далі – МКП) має повіряти водолічильники, а всілякі спроби покласти цей обов’язок на споживачів є неправомірними. Та МКП не припинило наполягати на повірці водолічильників коштом споживачів. Ще й погрожує тим, що відмовляються, брати з них плату за воду в 2-3 рази більшу від плати за показниками лічильника.

Автор статті, вважаючи дії МКП неправомірними, подав скаргу на його дії, розраховуючи на своєчасний та об’єктивний розгляд. Та цього не сталося.

Несподівано неправомірні дії МКП знайшли підтримку з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).

У відповідь на скаргу надійшов лист НКРЕКП від 07.05.2021 № 4827/19.3.2/9-21 за підписом члена комісії О. Магди. У листі зазначено, що, згідно зі ст. 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі – Закон про метрологію), періодична повірка вузлів обліку здійснюється за рахунок власників таких вузлів і що, згідно зі ст. 6 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», обслуговування (а це й повірка, – прим. автора) вузлів розподільного обліку здійснюється за рахунок власників таких вузлів. Оскільки власниками вузлів обліку є споживачі, то, як вбачається, вони й мають здійснювати повірку вузлів обліку за власні кошти. А як же бути з водолічильниками?

Зрозуміло, що споживачі мають повіряти вузли обліку за власні кошти. Оскільки у листі НКРЕКП водолічильники навіть не згадані, то О. Магда цим створив враження, що вони теж є вузлами обліку. А тому, мовляв, повіряти їх мають споживачі за власні кошти.

До такої, по суті, хибної думки член НКРЕКП О. Магда підвів автора статті, хоча сам у листі цього не зазначив.

На цьому розгляд скарги закінчився. Далі підписант листа інформував про питання, які не відносяться до предмету скарги. Наприклад, були повідомлені телефон і поштова адреса Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області та було запропоновано автору звертатись до цього Управління у разі порушення його прав у сфері метрології.

Чи має рацію НКРЕКП? У пункті п’ятому частини першої ст. 1 Закону про облік наведене визначення вузла обліку. Ним є комплекс пристроїв, у тому числі засобів вимірювальної техніки, що відповідають вимогам технічних регламентів, допоміжного обладнання та матеріалів до них, призначений для вимірювання, включаючи засоби дистанційної передачі результатів вимірювання (за наявності). З цього визначення вбачається, що є вузли обліку, а є засоби вимірювальної техніки. Мабуть, ні в кого не виникає сумніву, що водолічильник є засобом вимірювальної техніки.

Якщо з вузлами обліку ясно, то хто має оплачувати повірку водолічильників?

Відповідь на це запитання містить абзац третій частини четвертої ст. 17 Закону про метрологію. Цим абзацом встановлено, що відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) покладається на суб’єктів господарювання, що здійснюють обслуговування відповідних засобів вимірювальної техніки.

Із викладеного вбачається, що повірку водолічильників має здійснювати МКП за власні кошти. На жаль, такого висновку НКРЕКП не дійшла. Не дійшла не тому, що недостатньо компетентна, а тому, що свідомо прийняла неправомірне рішення на користь МКП та на шкоду споживачу. Скоріше за все, МКП має у цій справі свій «інтерес», яким потім поділиться з НКРЕКП. А що отримаєш, крім злиднів, з того споживача? Так що об’єктивності при розгляді скарги не було, як не було й своєчасності розгляду. Автор скаржився декілька раз, і лише після четвертого звернення НКРЕКП спромоглося надати відповідь, точніше, відписку. Ось так опікується нами НКРЕКП.

Святослав Марченко, голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнського комітету оборони прав людини