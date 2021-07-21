Новым президентом МБК «Николаев» стал бизнесмен Роман Сербенов

Новым президентом МБК «Николаев» избрали Романа Сербенова, который занимается строительным бизнесом.

19 июля состоялось внеочередное собрание общественной организации МБК «Николаев». Об этом сообщает «НикСпорт».

«В повестке дня было несколько вопросов, но самое главное – выборы президента МБК «Николаев». После отставки Андрея Черепанова, о которой стало известно 25 мая на общем собрании, эта должность оставалась вакантной. На пост президента МБК «Николаев» была предложена кандидатура Романа Сербенова», – говорится в сообщении.

Сербенову 39 лет, он с детства занимается баскетболом, на сегодняшний момент является играющим генеральным спонсором любительской команды. Он играет за команду «Легион» в Николаевской баскетбольной лиге вместе с Алексеем Онуфриевым и Игорем Сильковским. Тренирует «Легион» еще один экс-игрок МБК «Николаев» Павел Ревзин. Рост Сербенова – 204 сантиметра, он играет на позиции форварда.

Роман Сербенов занимается строительным бизнесом. Ранее он был топ-менеджером компании «Парадиз», сейчас представляет компаниюзастройщик S. Develop – он партнер в этой компании вместе с главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.