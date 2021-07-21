В Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області розпочато підготовку до перерахунку пенсій військовослужбовців Постанову Кабінету Міністрів України №713 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб» прийнято 14 липня 2021 року. З метою поетапного зменшення диспропорцій в розмірах пенсій військовослужбовців та деяких інших осіб Уряд ухвалив з 1 липня поточного року:

– встановити щомісячну доплату 2000 грн колишнім військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу міліції, поліцейським та іншим особам, пенсії яким призначено до 1 березня 2018 року;

– установити, що у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної доплати, передбаченої пунктом 1 цієї постанови, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), в осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, не досягає 3854 гривень, таким особам встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсій;

-збільшити мінімальну пенсію для учасників бойових дій до 3893,4 грн.

Станом на 01 липня 2021 року на обліку в Головному управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області перебуває 19 589 пенсіонерів військовослужбовців та силових структур, яким пенсію призначено відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», середній розмір їх пенсійних виплат складає 5174,77 грн.

Варто зазначити, що останній перерахунок пенсій військовослужбовцям органи Пенсійного фонду проводили в березні 2018 року.

Начальник Головного управління ПФУ в Миколаївській області Сичугова Олена Анатоліївна