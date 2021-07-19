Адмінпослуги – платникам податків

ДПС Миколаївщини: у першому півріччі року платникам податків надано понад 60 тисяч адміністративних послуг

У Миколаївській області на базі 22 державних податкових інспекцій працюють 9 сервісних центрів обслуговування платників (ЦОП), до яких можна звернутися з питань отримання адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг, приймання звітності тощо. Крім того, в області функціонує 1 пункт видачі електронних ключів, розташований в Центральній ДПІ ГУ ДПС у Миколаївській області. Слід відзначити, що кількість звернень від платників податків з метою отримання адміністративних послуг щороку зростає. Тому якість, ефективність та своєчасність їх надання перебуває під особливим контролем ДПС у Миколаївській області.

Так, за січень–червень 2021 року платникам податків було надано 60887 адміністративних послуг, що на 545 послуг більше, ніж у першому півріччі минулого року, з них у ЦОП надано 28303 послуги, в електронній формі надано 8105 послуг.

Найчастіше відвідувачі звертаються за наданням наступних адміністративних послуг: видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – 20440 звернень, видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 15977, надання витягу з реєстру платників єдиного податку – 6070, видача, переоформлення, анулювання ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, зберігання та роздрібної торгівлі пальним – 4588, реєстрація платників єдиного податку – 3922, видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету – 3853, реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 3782 та інших послуг.

Нагадуємо платникам податків, що в Центрах обслуговування платників надаються консультації щодо заповнення заяв та декларацій, податкової звітності, проводяться семінари, надається інформація про реквізити рахунків для зарахування коштів в бюджети, надається безкоштовне програмне забезпечення для формування та надання податкової звітності, здійснюється прийом звітних та інших документів платників податків, надання публічної інформації. На стендах регулярно оновлюється інформація щодо змін податкового законодавства, розміщені зразки заяв, бланки, форми декларацій та зразки їх заповнення.

Нагадуємо, що спілкуватися з Податковою службою та отримувати більше цікавої інформації можна дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX», на сторінках у мережі Facebook – www.facebook.com/TaxUkraine (сторінка ДПС України) та www.facebook.com/tax.mykolaiv (сторінка ГУ ДПС у Миколаївській області).

Головне управління ДПС у Миколаївській області