Ремонт дороги: коммунальный транспорт остановят

В течение ремонта дорожного покрытия на проспекте Героев Украины в Николаеве троллейбусы № 6, 7, 9 не будут курсировать в микрорайоне Соляные. Троллейбусы № 7 и 9 не будут выходить на маршруты вообще. Об этом 12 июля в ходе брифинга рассказал вице-мэр Юрий Андриенко, сообщает Центр журналистских расследований.

По его словам, городская власть договорилась с частными перевозчиками пустить 20 дополнительных единиц транспорта в Соляные и Северный. Из них – 18 будут ходить по сокращенным маршрутам.

– Нами предприняты следующие шаги, чтобы обеспечить горожан транспортом. Мы провели переговоры с частными перевозчиками, которые там работают на маршрутах. В среднем, на Соляные, Терновку и Северный у нас выходит 94 единицы. Это без троллейбусов. Троллейбусов – 20 единиц: 6, 7, 9 маршруты. В связи с проведением ремонта 7 и 9 вообще курсировать не будут. А 6-й будет ходить с конечной (3-я Военная, – прим.) до Пушкинского кольца. То есть подвоз горожан, которые проживают в этом районе города, будет осуществляться. С частными перевозчиками есть договоренность, что они выставляют дополнительно 20 единиц транспорта. 18 из них будут работать по короткому маршруту: микрорайон Северный – Пушкинское кольцо; Терновская развилка – Пушкинское кольцо; микрорайон Северный – Автовокозал, – рассказал Юрий Андриенко.

Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Александр Антощук заявил, что дорожники постараются отремонтировать проспект в течение трех недель. По его словам, остановка коммунального транспорта – вынужденная мера.