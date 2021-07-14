Конфликт с «инфекционкой»: недостаток финансирования или неэффективное руководство?

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева считает, что проблемы КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не в отсутствии или недос-татке финансирования, а в неэффективном менеджменте.

Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний профинансирован Нацслужбой здоровья Украины на 100%. Об этом глава облсовета заявила 1 июля на брифинге, на который, кроме представителей СМИ, были приглашены: заместитель председателя Николаевской ОГА Игорь Кузьмин, председатель постоянной комиссии облсовета по медицинским вопросам Ирина Шабильянова, главный врач КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» Александр Плиткин, и. о. директора КНП «Николаевский областной центр онкологии» Максим Безносенко, заместитель начальника областного управления охраны здоровья Олег Бабин.

Анна Замазеева сообщила о полученном (29 июня 2021 г.) облсоветом обращении руководства инфекционной больницы о выделении средств из местного бюджета. «Выяснилось, что больница имеет проблемы с финансированием и питанием пациентов», – сказала глава облсовета.

– Чтобы выяснить, является ли это проблемой одной больницы или это сис-темная проблема, мы направили запросы в НСЗУ, общались с министром, запросили информацию у руководителей наших областных больниц и задали вопрос, есть ли проблема финансирования по контрактам с НСЗУ, есть ли проблема с выплатами на питание, обеспечением медицинскими препаратами или с выплатами заработной платы медперсоналу.

Анна Замазеева отметила, что НСЗУ дало ответ в течение суток о том, что между НСЗУ и инфекционной больницей по заключенным договорам о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий финансирование происходит в полной мере. Исходя из проекта финансового плана КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», общая сумма затрат на содержание заведения в условиях пандемии на первое полугодие 2021 г. – 58 млн 144,7 тыс. грн.

– По состоянию на 1 января 2021 года у больницы было 10 млн грн остатков, размещенных на депозите, 20 млн грн – остатков на текущем счете. И 30 млн 857,8 тыс. грн с начала года по 29 июня больница получила от НСЗУ. То есть у больницы есть более 100% финансирования, которое было необходимо больнице на первое полугодие. Поэтому у нас появился вопрос, как можно морить голодом пациентов, когда есть 100% финансирование? – сказала Анна Замазеева.

По словам главы облсовета, необеспечение пациентов питанием грозит расторжением контракта с НСЗУ как невыполнение условий, так как в пакет входит покрытие расходов на медицинские препараты и на питание пациентов. «То есть это большая проблема, если мы попадаем под угрозу расторжения контракта с НСЗУ. Мы можем потерять одну больницу, которая составляет почти 20% мощностей по городу, которая принимает больных с коронавирусом», – добавила она.

Анна Замазеева отметила, что после анализа сметы выяснилось – самую большую статью расходов в больнице составляет заработная плата.

– Мы сравнили численность персонала, административных работников в лечебных учреждениях, которые лечат социально значимые заболевания. Например, в областном центре лечения инфекционных болезней при 110 койко-местах штатная численность персонала – 262 человека, админперсонал – 9 заместителей, которые получают зарплату от 80 тыс. грн, «голая» ставка – от 45 тыс. грн. При этом в тубдиспансере с 550 койко-местами – 457 сотрудников и 2 заместителя. КНП «Николаевский областной центр онкологии» – 250 койко-мест, штатная численность персонала – 387, заместителей – 4. Николаевская областная детская клиническая больница – 430 койко-мест, 720 работников, три заместителя. Мы за то, чтобы врачей было много, чтобы они получали действительно большую, достойную зарплату. Но тут другой вопрос: кто – врачи или административный персонал должен получать такую большую зарплату? Проблема действительно есть, есть угроза, но проблема – не в отсутствии или недостатке финансирования, а проблема в неэффективном руководстве медицинским учреждением, – сказала Анна Замазеева.

Глава облсовета заявила, что подобная ситуация сложилась только в одной больнице, и, скорее всего, причиной является неэффективное распределение средств. Все присутствовавшие на брифинге руководители медучреждений сообщили, что в их медучреждениях не было особых проблем с заключением пакетов и финансированием от НСЗУ.

Анна Замазеева отметила, что теперь на профильной депутатской комиссии, на которую пригласят и директора инфекционной больницы Светлану Федорову, будут решать, «какие предпринять меры и шаги, чтобы выровнять эту ситуацию и не допускать ее в будущем». Отвечая на вопросы журналистов, Анна Замазеева уточнила, что любому руководителю нужно дать шанс понять свои ошибки и исправить их. Поэтому, вероятно, вопрос о расторжении контракта с руководителем больницы пока не стоит, «мы будем решать это коллегиально», добавила она.

Марина ОСТРОВСКАЯ,

«Южная правда»