Яким чином запроваджується ведення лікарняних листків в електронному вигляді?

Головне управління Пенсійного фонду в Миколаївській області: У червні ц. р. розпочався перехідний період запровадження електронних листків непрацездатності, який триватиме до кінця серпня 2021 року. Протягом цього часу громадяни мають можливість отримати як електронний, так і паперовий листок непрацездатності.

Згідно з чинним законодавством Електронний реєстр листків непрацездатності формує та веде Пенсійний фонд України.

Електронний лікарняний формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність.

В особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) роботодавець має доступ до інформації щодо електронних листків непрацездатності по співробітниках, які працюють за основним місцем роботи, зокрема номер лікарняного, дата його відкриття, закриття. Роботодавець автоматично отримує необхідну інформацію для нарахування коштів, зокрема щодо тривалості страхового стажу працівників, формує заяву-розрахунок та здійснює виплату.

Запровадження е-лікарняних:

– спрощує оформлення тимчасової непрацездатності;

– скорочує час від оформлення до нарахування допомоги;

– унеможливлює зловживання під час обігу листків непрацездатності;

– мінімізує застосування штрафних санкцій через імовірні помилки в оформленні листків непрацездатності.