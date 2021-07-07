«Энергоатому» не разрешили повышать уровень Александровского водохранилища

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отказало выдать предприятию «НАЕК «Энергоатом» разрешение на реализацию плана по поднятию уровня Александровского водохранилища.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Единого реестра по оценке влияния на окружающую среду.

Как отмечается в решении об отказе, НАЭК «Энергоатом» подала неполный комплект документов – отсутствует отчет об оценке влияния на окружающую природную среду, объявление о начале общественного обсуждения отчета об оценке влияния на окружающую природную среду и другая дополнительная информация. Кроме того, информация в отчете об оценке влияния на окружающую природную среду «не дает возможности в полной мере отследить влияние на окружающую природную среду при реализации плановой деятельности по завершению строительства Ташлыкской ГАЭС с поэтапным повышением нормального подпорного уровня Александровского водохранилища на р. Южный Буг до отметки +20,7 м, определить допустимость или обосновать недопустимость внедрения данной плановой деятельности, а также определить экологические условия ее внедрения».

Помимо этого, в решении идет речь о том, что «Энергоатом» не предоставил сведений о начале общественных слушаний. В отчете, который предоставило предприятие, не хватает информации, например, нет альтернативы затоплению.

Также в Министерстве отмечают, что подобная деятельность нарушит ряд экологических законов и приведет к затоплению заповедных зон. В частности, идет речь о региональном ландшафтном парке «Гранитно-степовое Побужье», национальном природном парке «Бугский гард», целинных степях, байрачных лесах.

«Исходя из ценности территории, с точки зрения сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, которое планируется для затопления в процессе реализации запланированной деятельности, уполномоченный центральный орган считает целесообразным рекомендовать предприятию рассмотреть альтернативные варианты решений плановой деятельности, со сравнительным анализом по вопросу экономических выгод и экологических последствий для окружающей среды…», – сказано в документе.

Напомним, на всеукраинском научном форуме в Николаеве заявили, что необходимо наложить мораторий на развитие Ташлыкской ГАЭС, пока не будут внедрены альтернативные решения. А поднятие уровня водохранилища принесет больше вреда, чем пользы.