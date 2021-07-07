7 мифов о похудении, в которые давно пора перестать верить

Лишние килограммы настигли многих. Надо худеть. Но есть немало заблуждений о том, что способствует набору веса. Ведущий Дмитрий Чистяков и эксперты рубрики «Время худеть» в программе «Утро с Интером» – врач-диетолог Ольга Безуглая и спортивный тренер Максим Нагибин – развенчали самые распространенные из них.

Миф № 1: Никакого жира

Реклама навязывает нам формулу: хочешь похудеть – покупай обезжиренные продукты. Но в действительности жир очень важен для полноценной работы организма и для похудения в частности.

Обезжиренная еда не дает качественного насыщения и усвоения необходимых нутриентов, а это приводит к постоянному чувству голода. Жир нам нужен. Он необходим для баланса гормонов, усвоения полезных жирорастворимых веществ, также он входит в состав стенок практически каждой мембраны. Поэтому обезжиренные продукты – это вред. Чтобы продукт обезжирить, нужно в него добавить что-то, а это гарантирует нам лишние сантиметры на талии, поясняет врач-диетолог Ольга Безуглая.

Миф № 2: Не есть после 18:00

Первое, что делают люди, которые хотят похудеть, – отказываются от приема пищи после 18:00.

Достаточно придерживаться таких правил: есть за три часа до сна и выдерживать 12 часов голода между ужином и завтраком.

Миф № 3: Отказ от сладкого и других продуктов

В Интернете распространяются разные мифы о том, что, если хочешь похудеть, нельзя запивать еду водой, есть соль и специи, смешивать в салате огурцы с помидорами. И вдобавок – необходим категорический отказ от сладкого.

На самом деле в доказательной медицине такого нет. Можно спокойно сочетать огурцы с помидорами – и все прекрасно будет усваиваться. И можно употреблять соль, специи, пить воду во время еды.

Даже можно себя баловать сладостями!

Если выбирать правильные сладости и есть их, соблюдая меру, – это не страшно для организма – добавляет спортивный тренер Максим Нагибин.

Миф № 4: Широкие кости и ген полноты

Часто можно услышать: я не могу похудеть, потому что у меня широкие кости или ген полноты. Это тоже миф! Врачи считают: действительно есть люди, которым от природы легче поправиться, а есть и те, кто к этому не склонен. Но генетическую проблему можно корректировать образом жизни.

Эти мифы так популярны, потому что они психологически дают нам разгрузку: я не худею, потому что у меня широкая кость. Однажды для исследования взяли 200 тысяч человек, у которых есть ген полноты, но при этом они правильно питались. В результате врачи не обнаружили никакого различия между ними и людьми, у которых этого гена не было и которые тоже вели здоровый образ жизни. Поэтому все генетические риски корректируются, объясняет Ольга Безуглая.

Миф № 5: Вау-эффект от суперфудов

Люди, которые хотят избавиться от лишнего веса, часто налегают на новомодные суперфуды. Например, на ягоды годжи, чиа или киноа, продавцы которых обещают невероятный эффект. Но диетолог говорит, что не стоит переплачивать за подобные продукты.

Мы можем найти аналог каждому суперфуду среди наших обычных продуктов. Например, киноа можно заменить гречкой, чиа – семенами льна. По составу и содержанию нутриентов они будут абсолютно идентичны. Однако с точки зрения психологии нам хочется верить, что каждый день, когда вы едите гамбургер, но заедаете его ягодами годжи, – это действует на вас целебным образом. Но это так не работает.

Миф № 6: Жир выходит с потом

Похудеть за три дня до отпуска – любимый челлендж девушек. Кто-то обматывает проблемные зоны пищевой пленкой или надевает зимнюю куртку и идет бегать в жару в надежде, что так быстрее скинет лишние кило. В данном случае человек, скорее, не худеет, а зарабатывает себе серьезные проблемы со здоровьем.

Люди, которые надевают дополнительную одежду во время тренировки, думают, что худеют, потому что больше потеют. На самом деле они теряют много жидкости, что очень опасно. Обезвоживание организма может привести к плачевному состоянию, говорит спортивный тренер Максим Нагибин.

Миф № 7: Худеть по звёздам

Некоторые верят, что астрология также оказывает позитивное влияние на похудение. Так, многие выбирают продукты и составляют рацион питания под определенную фазу Луны или ориентируясь на расположение Юпитера относительно какого-то созвездия. Но на самом деле это не имеет никакого значения, если при этом всем вы не работаете над собой.