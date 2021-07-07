В рамках «Великого Будівництва» на Арбузинщині відновлюють селищну школу

Щодня працівники підрядної організації, які зайняті на реконструкції Арбузинської селищної загальноосвітньої школи №2 ім.Т.Г.Шевченка Миколаївської області, нарощують виробничі темпи.

Капітальний ремонт закладу загальної середньої освіти реалізується в рамках Програми “Велике будівництво” Володимира Зеленського.

На разі здійснюються роботи по влаштуванню підлоги та стелі на другому поверсі приміщення, монтується нова електромережа, тривають внутрішні оздоблювальні роботи.

Не зупиняється доброустрій прилеглої території, влаштовується зовнішня каналізаційна мережа.

Для зручності дітей з інвалідністю споруджується пандус.

Після завершення робіт понад 500 учнів, 36 педагогів та 20 працівників закладу отримують належні умови для всебічного розвитку та комфортного здобуття освіти.

Пресслужба ОДА