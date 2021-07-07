«Велике будівництво»: На Первомайщині реконструюють приймальне відділення

Медичними послугами Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні користуються мешканці північного куща Миколаївської області та населених пунктів, розташованих у радіусі 70 км. А це майже 150 тис. населення.

Нове приймальне відділення лікарні, реконструкція якого відбувається проєктом «Emergency» в рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике Будівництво», є знаковим об’єктом як для жителів об’єднаного Первомайського району Миколаївщини, так і сусідніх районів Кіровоградщини.

Зокрема працівниками підрядної організації змонтовано систему опалення, повністю облаштували всю електромережу і розпочато підключення приладів. На завершальну стадію вийшли внутрішні роботи, продовжується термосанація будівлі.

Паралельно сюди закуповується сучасне обладнання. Вже придбано комп’ютерний томограф, обладнання для ультразвукової діагностики, рентген. Процес поповнення матеріально-технічної бази триває.

Кошторисна вартість складає майже 21 млн грн.

Зазначимо, що КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» сьогодні – це 77 лікарів та 228 осіб середнього медичного персоналу. В структурі закладу діють 10 стаціонарних відділень за 14 профілями, розраховані на 262 ліжка цілодобового перебування. Планова потужність консультативної поліклініки – 580 відвідувань у зміну.

Пресслужба ОДА