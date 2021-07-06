3,7 млрд грн податків – до місцевих бюджетів!

Завдяки вжитим заходам щодо детінізації економіки, руйнуванню тіньових схем, легалізації ринку праці, створенню партнерських відносин з платниками податків, у першому півріччі 2021 року Головним управлінням ДПС у Миколаївській області забезпечено до місцевих бюджетів понад 3,7 млрд грн податкових платежів, що на 530 млн грн більше ніж у січні-червні 2020 року. У Службі зазначають, що зростання надходжень досягнуто з усіх бюджетоформуючих податків.

Зокрема, за 6 місяців 2021 року місцеві скарбниці отримали податку на доходи фізичних осіб на суму майже 2,7 млрд грн, єдиного податку з юридичних та фізичних осіб – 447,3 млн грн, плати за землю – 361,1 млн гривень.

Крім того, місцеві бюджети поповнились завдяки сплаті акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у сумі – 77,1 млн грн, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 61,7 млн грн, податку на прибуток – 44,8 млн грн, рентної плати за спеціальне використання води, надр та лісових ресурсів – 26,3 млн грн, плати за ліцензії – 14,6 млн грн, екологічного податку – 14,2 млн гривень.

Податкова служба Миколаївщини постійно вдосконалює сервісне обслуговування платників та адміністрування податків, здійснює постійний діалог з бізнесом у двосторонньому форматі, докладає максимум зусиль для задоволення потреб платників, зокрема, у сучасних, зручних та зрозумілих сервісах, які забезпечують легку та стабільну сплату податків до бюджету. А додаткові кошти, які отримують територіальні громади Миколаївщини у своє розпорядження, дозволяють у фінансовому плані вирішувати чимало питань, які стосуються їх соціального та інфраструктурного розвитку.

Головне управління ДПС у Миколаївській області