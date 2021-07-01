Борги треба віддавати

Органи державної податкової служби Миколаївщини продовжують роботу у напрямку погашення податкових боргів економічно активними підприємствами. Цей напрямок роботи є надзвичайно важливим і перебуває на особливому контролі, оскільки узгоджені податкові зобов’язання повинні надходити до бюджету своєчасно.

Днями в.о. заступника начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Ольга Купчишина та начальник управління по роботі з податковим боргом Олександр Школяр відвідали державне підприємство «Миколаївський бронетанковий завод». Головною метою візиту стало напрацювання комплексу заходів щодо мінімізації податкового боргу на підприємстві.

«Заборгованість зі сплати податків і зборів для органів державної податкової служби є суттєвою проблемою, оскільки ставить під загрозу стабільність державних фінансів, знижує можливість фінансування передбачених місцевими громадами програм і заходів», – наголосила в ході зустрічі Ольга Купчишина.

Під час конструктивного діалогу з заступником директора державного підприємства були не лише обговорені об’єктиві обставини, що призвели до виникнення боргу, а головне – розроблена стратегія його повної ліквідації.

Наприкінці зустрічі податківці висловили вдячність колективу підприємства за безцінний досвід багатьох поколінь робітників, невтомну працю висококваліфікованих фахівців, відданих своїй справі, новаторство та прагнення до розвитку, і висловили впевненість, що партнерство сприятиме зміні ситуації із погашенням заборгованості підприємства перед бюджетом та недопущенням її у майбутньому.

Головне управління ДПС у Миколаївській області