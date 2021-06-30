У рамках «Великого будівництва» у селі Мартинівське будується сільська амбулаторія

Незабаром жителі Прибужанівської територіальної громади зможуть отримувати якісні медичні послуги у новій будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Зокрема будівельниками підрядної організації вже завершено загальнобудівельні роботи та зовнішнє оздоблення будівлі амбулаторії. Також укладено плитку на підлогу та завершено шпаклювання стін.

Будівлю забезпечено засобами доступності для маломобільних груп населення та забезпечено безперешкодний доступ до всіх приміщень.

Наразі продовжуються роботи по монтажу електрообладнання і електроосвітлення, вентиляції та іншого обладнання.

Також Мартинівська амбулаторія буде оснащена всім необхідним медичним та технологічним обладнанням, що забезпечить доступними медичними послугами майже чотири тисячі жителів громади.

Нагадаємо, що будівництво нової амбулаторії у с. Мартинівське відбувається завдяки програмі Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Пресслужба ОДА