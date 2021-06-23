«Пісенний драйв 2021»: в Очакове прошёл открытый фестиваль-конкурс

С 17 по 20 июня состоялся шестой Открытый фестиваль-конкурс «Пісенний драйв 2021», который традиционно проводился в Очакове. Его организаторами выступили Министерство культуры и информационной политики Украины, управление культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА и Николаевский областной центр народного творчества и культурно-просветительной работы.

Об этом сообщили в НОЦНТ и КПР.

Для участия в фестивале-конкурсе на Черноморское побережье съехались почти 100 ярких песенных любительских коллективов из 11 областей Украины: Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Херсонской и Черниговской.

Конкурс проходил в следующих номинациях:

• солисты-вокалисты;

• вокальные ансамбли;

• фольклорные коллективы;

• хоровые коллективы;

• группы народных музыкантов, аккомпаниаторы;

• композиторы, поэтыпесенники.

Каждый участник исполнял два разнохарактерных произведения. Это были классические, народные, популярные, современные произведения с академической, народной, эстрадной манерой, а также джазовые и рок-произведения.

«Три дня подряд фестиваль дарил участникам музыкальный драйв и много положительных эмоций. Вместе с великолепным отдыхом на побережье Черного моря участники наслаждались творческим общением с новыми друзьями, интересным обменом репертуара и яркими впечатлениями. Несмотря на ливни, конкурсанты умело использовали свое свободное время: разучивали фестивальную песню композитора Виктора Коваленко «Песенный драйв» для совместного выполнения во время закрытия фестиваля-конкурса, посещали мастер- классы, получили консультации и советы жюри, а по вечерам развлекались танцами и песнями», – рассказала директор фестиваля, директор Николаевского областного центра народного творчества и культурно-просветительной работы, заслуженная артистка Украины Наталья Баштовая.