Пловчиха из Николаева завоевала 5 наград международного турнира и право выступать на Паралимпийских играх

В Берлине (Германия) с 11 по 21 июня проходил международный турнир по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения, в котором участвовали более 300 спортсменов из 48 стран мира.

Об этом сообщает «Миколаївський Інваспорт».

Отмечается, что команду Украины представляли 11 спортсменов. От Николаевской области в соревнованиях приняла участие пловчиха Анна Гонтарь.

Николаевская спортсменка удачно выступила на соревнованиях: победила на дистанции 50 м в вольном стиле, стала второй на дистанции 100 м (вольный стиль), 50 м (баттерфляй), двукратным бронзовым призером на дистанции 200 м (комплексное плавание) и 100 м на спине.

По результатам соревнований Анна получила международную квалификацию и право выступать на Паралимпийских играх‑2021 в Токио.