У Мостівській територіальній громаді будується нова амбулаторія

Нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини наразі будують у с. Мостове, Мостівської територіальної громади в рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике Будівництво».

Загальна вартість об’єкту складає 11 млн грн. Цим коштом передбачено окрім будівництва споруд, облаштування в них систем опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, пожежної сигналізації та сигналізації загазованості.

Також Мостівська амбулаторія буде оснащена всім необхідним медичним та технологічним обладнанням для того, аби пацієнти отримували якісну та швидку допомогу.

Зведення даної амбулаторії допоможе покращити якість медичних послуг у сільській місцевості.

Пресслужба ОДА