Ганна КОВЕРЗНЄВА: «Доброчесне ставлення до людей – головний пріоритет влади»

Представниця «Слуг народу», 39– річна Ганна Коверзнєва очолила новостворену Миколаївську районну раду в грудні 2020 року, впевнено обійшовши ще двох претендентів на посаду – від «ЄС» та ОПЗЖ. Оскільки у загальнодоступному доступі інформації про молоду очільницю новоствореного району, який у результаті адміністративно– територіальної реформи об’єднав 19 громад, вкрай мало, ми «напросилися» до Ганни Володимирівни на інтерв’ю – познайомитися особисто і дізнатися про те, як розвивається нова структура, з якими труднощами довелося зіткнутися голові райради в процесі роботи, чого вдалося досягти на сьогоднішній день, та поцікавитися подальшими планами.

Про зустріч домовилися без зволікань, а власне розмова справила приємні враження. Крім того, навела на думку, що якби у владі було б побільше жінок з такими принципами, відповідальністю та запалом працювати, то про більшу частину проблем у суспільстві ми б, напевне, вже й забули б.

– Ганно Володимирівно, жінка в політиці, у владі завжди викликала багато питань, а у час змін та реформи – тим паче. Ви – нова людина у владі, чи не страшно було брати на себе таку відповідальність?

– Реформи – невід’ємна частина розвитку суспільства, і якщо всі ми прагнемо кращого життя, то мусимо усвідомити: без реформ нас всіх чекала б стагнація, застій.

Щодо «нова людина у владі». Напевне, вам відомо, що я маю юридичну освіту, яку здобула в Одеському національному університеті імені Мечнікова. Мій стаж у сфері права – вже понад 20 років. Досвід роботи в органах місцевого самоврядування почала здобувати працюючи помічником– консультантом народного депутата України Олександра Пасічного. І на сьогоднішній день я продовжую здобувати знання у цій сфері.

А стосовно того, чи страшно було брати відповідальність з обранням на посаду голови районної ради, відповім так: коли відчуваєш віру в себе і підтримку потужної і професійної команди, це, безумовно додає впевненості і сили.

– Під час виборів депутатів до Миколаївської районної ради ви були першим номером серед кандидатів в депутати від «Слуг народу». Можливо, це зіграло свою роль під час обрання вас головою нинішньої райради?

– Перший номер жодним чином не гарантував обрання на посаду, оскільки голову райради обирали шляхом таємного голосування з числа депутатів районної ради, і моїми суперниками були політичні «важкоатлети» від інших партій. Але за них сумарно віддали 23 голоси, мою ж кандидатуру підтримали 30 депутатів. Такий ступінь довіри я сприйняла за честь, і, сподіваюсь, за час перебування на посаді не розчарую тих, хто повірив у мої сили.

– Що сьогодні являють собою новоутворені Миколаївський район та Миколаївська районна рада?

– Миколаївський район з центром у м. Миколаєві був утворений згідно з Постановою Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів». Таким чином на Миколаївщині замість 19 районів було створено чотири: Миколаївський, Баштанський, Вознесенський і Первомайський.

До Миколаївського району увійшли Миколаївська, Новоодеська і Очаківська міські ради, Березанська, Воскресенська, Ольшанська та Первомайська селищні ради, Веснянська, Галицинівська Коблівська, Костянтинівська, Куцурубська, Мішково– Погорілівська, Нечаянська, Радсадівська, Степівська, Сухоєланицька, Чорноморська, Шевченківська сільські ради.

За законом, Миколаївська районна рада є правонаступником усіх прав та обов’язків ліквідованих районних рад (Очаківської Березанської, Новоодеської та Вітовської).

Виконавчий апарат районної ради фактично складається з 12 осіб.

Депутатський корпус Миколаївської районної ради нині представляють 54 депутати, які входять до складу шести постійних комісій. Для порівняння: раніше депутатський корпус ліквідованих райрад був представлений загалом 154 депутатами.

– Багатьох цікавить, у чому полягає доцільність створення нових районних рад?

– Якщо стисло, то нові районні ради стали комунікаторами і координаторами між громадами, допомагають їм адаптуватися в нових реаліях, і співпрацювати у межах своїх повноважень.

Я не прихильник пафосних висловлювань, але мені справді приємно, що депутати Миколаївської районної ради восьмого скликання усвідомлюють місію, покладену на них під час реформ, і, попри різну політичну приналежність, вибудовують діалог з громадами у конструктивному руслі. Часом це буває непросто, але лише об’єднавши зусилля, ми можемо довести, що реформи у суспільстві проводять не заради самих реформ, а задля покращення життя людей.

– А якими повноваженнями наділені сьогодні районні ради?

– Органи місцевого самоврядування, до яких відносяться районні ради та їх посадові особи, діють лише у межах своїх повноважень. Реалізація повноважень може здійснюватися в межах надходжень до районних бюджетів, а також за рахунок залучення на договірних засадах коштів бюджетів місцевого самоврядування для реалізації спільних соціальних, інфраструктурних, економічних та інших проектів. Тож до внесення змін до Конституції районні ради будуть представляти спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ та міст відповідно.

Районні ради делегували частину своїх повноважень районним державним адміністраціям.

Наголошу: кожен рівень самоврядування є важливим і повинен виконувати свої функції, та для цього він має бути наділений не лише повноваженнями, а й ресурсами.

– Скажіть, будь ласка, як формується бюджет нових районних рад в сьогоднішніх умовах?

– Джерела формування районного бюджету чітко прописані в бюджетному кодексі.

Миколаївська районна рада фінансується за рахунок коштів районного бюджету Миколаївського району, основними джерелами наповнення якого є адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;адміністративний збір за проведення реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є районні ради; вільні залишки коштів, які були перераховані від районних бюджетів ліквідованих районів.

Однак зазначу, що питання фінансового забезпечення є болючим для більшості районних рад України новоутворених районів. Ми стали заручниками правової колізії. З одного боку Конституція України передбачає повноваження районних рад, з іншого боку в змінах до Бюджетного кодексу не передбачені ресурси для виконання своїх конституційних повноважень.

– Що зроблено Миколаївською районною радою восьмого скликання за півроку?

– З початку діяльності було проведено 6 сесійних засідань, прийнято 129 рішень.

Одним з першочергових завдань, яке ставилося перед радою, це питання реорганізації шляхом приєднання Березанської, Вітовської, Новоодеської, Очаківської районних рад до новоствореної Миколаївської районної ради.

Хочу зазначити, що Миколаївська районна рада одна з перших у Миколаївській області завершила процес реорганізації – прийняла майно ліквідованих районних рад та провела відповідні реєстраційні дії.

Для кожного району була створена ліквідаційна комісія, результатом роботи якої стало складання передавальних актів, які були затверджені на сесії завдяки підтримці та плідній співпраці депутатів районної ради.

Процес реорганізації було завершено внесенням відомостей до державного Реєстру.

За шість сесій наша районна рада передала у власність територіальних громад: Березанську та Новоодеську Центральні районні лікарні; Миколаївський, Березанський та Новоодеський медзаклади Первинної медико– санітарної допомоги;15 комунальних підприємств, установ, організацій;23 загальноосвітніх навчальних заклади;5 бібліотечних філій та належне їм майно.

Хочу відзначити, що попередніми райрадами Очаківського та Березанського районів спільно з РДА робота по передачі майна соціальної сфери була проведена ще в 2020 році майже в повному обсязі. По Миколаївському та Вітовському районах в ході роботи виникали проблемні питання, котрі вдалося вирішить тільки у першому півріччі 2021 року. Багато питань виникло по Новоодеському району, де місцева влада не вжила заходів по передачі бюджетних установ, майна до територіальних громад. Але завдяки злагодженій роботі нашої районної ради з головою Новоодеської міської ради та головами Сухоєланецької та Костянтинівської громад і депутатів станом на сьогодні всі бюджетні установи та об’єкти соціальної сфери передано до громад.

До здобутків ради також можна віднести вирішення наболілого питання передачі 47– ї загальноосвітньої школи у комунальну власність м Миколаєва та збереження кількох комунальних підприємств, які будуть й надалі надавати послуги мешканцям міста та жителям сільських територій.

Крім того, за моєю ініціативою та за підтримки голів територіальних громад була створена Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, завданням якої є вирішення найбільш актуальних для громад питань.

Є ще багато інших питань, які ми вирішуємо щоденно, часто – шляхом створення тимчасових робочих груп, комісій, з залученням депутатів районної ради, сільських та селищних рад, голів громад,профільних спеціалістів та громадських діячів. Наша основна діяльність висвітлюється на новому офіційному веб– сайті, та на сторінці у мережі Фейсбук.

– Чи вдалося вам вирішити основні завдання, які ви ставили перед собою на перше півріччя?

– Так, багато питань вдалося вирішити, але, на жаль, не всі.

На сьогодні гостро стоїть питання фінансування енергоносіїв КНП «Миколаївська ЦРЛ», власником якої лишається саме районна рада, хоча заклад надає послуги сільському та міському населенню.

Утримання цього медзакладу потребує на рік понад 2 млн грн, які потрібно відшукати. В цьому питанні ми розраховували на підтримку очільників громад, з якими неодноразово проводили виробничі наради. Керівники громад одноголосно висловлювали згоду щодо підтримки та співфінансування медзакладу, та на ділі не всі дотрималися своїх обіцянок. У результаті і виникла чимала заборгованність за енергоносії. Втім, це питання залишається на контролі профільної комісії, і я сподіваюся, що врешті решт нам вдасться дійти порозуміння.

Мене особисто і депутатів районної ради також надзвичайно турбує облаштування нового дитсадка у Варварівці. Ми готові сприяти вирішенню цього питання, і сподіваємося, що міська влада докладе зусиль і виділить кошти на втілення в життя давньої мрії мешканців Варварівки.

Також нам дісталося у спадок багато судових справ, які відкриті у відношенні колишніх районних рад і стосуються як майнових, так і немайнових зобов’язань. Тож роботи вистачає.

Між іншим, відкритим залишається питання розробки символіки нового Миколаївського району.

– Попри усі зміни в країні, серед пересічних громадян чимало незадоволених владою, її діями. На вашу думку, чому так?

– Дякую за запитання. Завжди були, є і будуть незадоволені діями політиків і людей при владі. За півроку на посаді, зустрічаючись з людьми у громадах, я в цьому теж встигла переконатися. І одна справа, коли незадоволення аргументується конкретними прикладами, а зовсім інша – банальним бажанням «пропіаритися» на публіку .

Та попри різні труднощі, ми повинні рухатися вперед, розвивати свої території, залучати інвесторів, реалізувати увесь свій потенціал заради розвитку району та зростання добробуту наших громад.

На завершення розмови хочу подякувати депутатському корпусу Миколаївської районної ради, які, «відкидаючи політику», у своїй діяльності керуються в першу чергу інтересами наших громадян.

– Дякуємо за знайомство і розмову, а також бажаємо вам успіхів у подальшій роботі на ниві місцевого самоврядування!

Розмову вела Тетяна ФАБРИКОВА