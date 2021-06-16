Олег Пилипенко: «Маємо реалізувати значний потенціал нашої громади»

На місцевих виборах восени 2020 року в Шевченківській ОТГ сталася невеличка сенсація. Право довірити важелі керування тамтешньою громадою виборці досить несподівано довірили молодій та, здавалося б, недосвідченій у питаннях місцевого самоврядування людині. І справді, Олег Пилипенко не мав жодного чиновницького досвіду, якщо, звісно, не брати до уваги чотири роки депутатства у сільській раді. Щоправда, «за плечима» Олега Валерійовича був чималий теоретичний багаж у вигляді здобуття спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у Миколаївському аграрному університеті та спеціалізоване навчання в Інституті політичної освіти від експертів Міністерства розвитку громад і територій. А практичне знайомство з діяльністю органів місцевого самоврядування у країнах Євросоюзу дало змогу орієнтуватися на кращі зразки функціонування територіальних громад.

Натомість молодому кандидату вдалося донести основні положення власної чіткої та конкретної програми розбудови Шевченківської громади до свідомості земляків, і ті в підсумку проголосували за зміни. Наразі вже минуло перші півроку з моменту впевненої перемоги, тож – саме час підбити перші підсумки життя громади під проводом нового керманича.

– Мій успіх на минулорічних виборах, – узяв слово Олег Пилипенко, – насамперед пов’язаний з тим, що моя програма була стислою, зрозумілою людям та без жодного популізму. Якщо мої конкуренти обіцяли те, що люди хотіли почути, то я в основу передвиборної програми поклав цілком конкретні пункти, що їх реально виконати протягом каденції. А під час передвиборних зустрічей з виборцями того чи іншого населеного пункту я запитував: на які саме цілі – водопостачання, дороги, дитсадки, зовнішнє освітлення і таке інше, – потрібно спрямувати умовний мільйон гривень. Таким чином самими людьми було визначено мої пріоритети та завдання у разі обрання мене головою громади.

Інше, на чому я акцентував увагу виборців, – влада буде максимально прозорою та підзвітною громадянам. Дехто навіть кепкував із цієї заяви, мовляв, щось подібне ми вже неодноразово чули від інших кандидатів. Проте факт залишається фактом: щотижня я роблю звіт про свою роботу протягом останніх семи днів. Тож кожен охочий може не тільки регулярно ознайомлюватися з моїм звітом у соціальній мережі Фейсбук, а й поставити свої запитання, внести зауваження та доповнення тощо. Кожен звіт, до речі, переглядає до 1,5-2 тисяч користувачів, а це свідчить про те, що громада добре поінформована про мою діяльність. Відтак виникає менше запитань до влади – чому зробили саме так, а не інакше.

– Здається, це ноу-хау для місцевих громад Миколаївської області і, безперечно, є гідним прикладом для наслідування.

– До того ж такий формат абсолютно безкоштовний для бюджету ОТГ і дозволяє охопити максимальну аудиторію, а також – привабливо позиціонуватися в очах потенційних закордонних інвесторів. Адже іноземні партнери звертають найпильнішу увагу на прозорість та відкритість влади, її взаємодію з громадою тощо.

Крім того, ставши головою, я щовихідних проводив і «живі» зустрічі з мешканцями тих чи інших населених пунктів, намагаючись якомога більше деталізувати ті чи інші проблемні питання.

– Що вже вдалося виконати із обіцяного під час передвиборної кампанії?

– Із 14-ти позицій моєї передвиборної програми наразі вже вдалося виконати три пункти. До прикладу, ми створили житлово-комунальне підприємство у селищі Центральному. Я не скажу, що зі створенням ЖКП одразу вдалося вирішити величезний масив застарілих проблем у сфері ЖКГ, проте перший крок уже зроблено.

Дуже болючим для нашої громади є питання забезпечення споживачів якісною питною водою. Відтак цього року здійснюється масштабна реконструкція та капітальний ремонт систем водопостачання – з очищенням свердловин, встановленням нових башт тощо. На зазначені цілі у річному бюджеті передбачено у сім разів більше коштів, ніж було раніше.

І це цілком логічно. Адже через зношеність комунікацій маємо величезні втрати, а це неабияк збільшує тарифи та боляче б’є по споживачам послуги. Вкрай негативним фактором є і те, що у восьми населених пунктах колишнього Снігурівського району 80 відсотків домогосподарств досі не мають засобів обліку води. Відтак я зустрівся з мешканцями цих сіл та переконав їх у необхідності заміни лічильників уже цього літа. Засоби обліку встановлюватимуться централізовано силами нашого ЖКП. Крім того, по найбільш проблемних селах встановлюватимуться нові енергоефективні насоси.

Украй важливим є і боротьба зі злісними боржниками, бо через них страждають сумлінні користувачі води.

Загалом завдання полягає в тому, щоб протягом п’яти років вивести систему ЖКГ зі стану стагнації на рейки ефективного та стабільно працюючого механізму.

Ще одним із пріоритетів на 2021 рік є поліпшення стану освіти нашої ОТГ. На фінансування галузі цьогоріч закладено рекордний кошторис – 80 відсотків від усього бюджету. Раніше аналогічна цифра становила максимум 73 відсотки.

– Чому настільки суттєво збільшили ці видатки?

– По-перше, ми усвідомлюємо, що перебуваємо на порозі реформування закладів освіти. По-друге, система харчування в освітніх закладах потребує кардинального поліпшення. Необхідно привести до ладу й протипожежну систему. На ці цілі у бюджеті‑2021 передбачено 3 мільйони гривень. Так, буквально цими днями завершуються роботи зі встановлення блискавкозахисту в трьох школах громади. А ще три ЗОШ – у селах Зелений Гай, Полігон і Котляреве – цього року мають бути обладнані системами протипожежної безпеки.

Крім того, Шевченківська ОТГ подала заявку на участь в обласній програмі закупівлі нових шкільних автобусів, попри те, що умови співфінансування вже є не такими вигідними, як у докарантинний період. Проте ми плануємо закупити два транспортні засоби вже в цьому році, бо головне – безпека і комфорт наших дітей. А завдання на найближчі два роки – повністю оновити весь парк шкільних автобусів. Адже наявні автобуси морально і технічно застаріли й часто виходять з ладу.

– Проте очевидно: яким би комфортним не був новенький шкільний автобус, йому все одне доведеться їздити по переважно вкрай занедбаних дорогах…

– Це ми чудово усвідомлюємо, відтак з цього питання постійно перебуваємо на прямому зв’язку з депутатами обласної ради.

Та все ж найболючіша проблема – процес реформування закладів освіти. Низка громад робить кроки в цьому напрямку вже цього року, ми ж запровадили мораторій на цей неминучий процес до 2022 року.

– Чому так?

– Передусім, люди мають бути морально підготовлені до таких непопулярних заходів. Проте це необхідно робити, адже діти повинні навчатися у повних класах і відчувати конкуренцію, за належної організації сучасного освітнього процесу. Друга причина полягає в тому, що ми маємо технічно підготуватися до реформування шкіл, зокрема забезпечити нормальний підвіз дітей до навчальних закладів.

Щодо інших планів у галузі освіти, то в селі Шевченковому реалізуємо ініціативу відкриття початкової ланки в окремому приміщенні. Обласна рада була засновником школи-інтернату, яка зараз ліквідовується. Тож на базі цієї будівлі, яку ми на сесії вже прийняли на баланс ОТГ, наступного року будуть створені умови для навчання та позашкільної роботи учнів 1-4 класів.

Також у планах – до кінця цього року переобладнати під дитячий садок один із гуртожитків вже колишньої школи-інтернату. У цьому є дуже велика потреба, адже наявний ДНЗ села Шевченкове вміщує всього 46 дітей, при населенні 3 тисячі чоловік. Відтак через брак місць батьки змушені возити своїх дітей аж у дитсадки Луча та Котляревого.

Новий дитсадок передбачає утримання одразу ста дітей, з можливістю відкриття ясельної групи. Реалізація цього проєкту повністю вирішить проблему вільних місць у дошкільних навчальних закладах центральної садиби. Водночас приміщення нинішнього дитсадка буде переобладнане під відомче житло для педагогічних працівників. Адже брак молодих освітян вже за декілька років може призвести до суттєвої кризи в сільській освіті.

Значно пожвавити маємо і розвиток сфери культури, оскільки у нашій громаді живуть справжні таланти.

– Олеже Валерійовичу, то чи маєте достатню підтримку в депутатському корпусі сільської ради задля реалізації цих та інших амбітних планів?

– Безперечно, маю. У нас у раді представлені представники шести політичних партій. Але це дуже добре, бо немає диктату тієї чи іншої політсили. Під час своєї першої промови в якості сільського голови я попросив депутатів залишити свою політичну приналежність за дверима сесійної зали. Адже ми всі разом покликані працювати на спільний результат. Відтак усі сесії відбуваються злагоджено і конструктивно, між іншим, у режимі онлайн.

Зазвичай на сесію виноситься близько ста проєктів рішень, з-поміж яких чимало стосуються питань землі.

– Наріжним питанням життєдіяльності громади є наповнення бюджету. Чи запроваджено якісь нові підходи у бюджетному процесі?

– З метою пожвавлення економічної діяльності плануємо вже цього року виготовити генеральні плани для шести населених пунктів, а також встановити межі трьох сіл.

Що це дасть? Після здійснення цих процедур у межах даних населених пунктів можна буде ініціювати проведення нової нормативно-грошової оцінки землі (НГОЗ), адже існуюча НГОЗ не переглядалася багато років, відтак є застарілою. Це дозволить збільшити надходження до бюджету по зазначеній позиції на 30-35 відсотків.

Позитивно вплинула на бюджетний процес і конструктивна співпраця моя та інших голів громад із народними депутатами від Миколаївщини. Нас почули, і завдяки лобіюванню наших інтересів акцизний податок залишається на місцях. На території Шевченківської громади розташовано одразу сім заправок, тож для нашої ОТГ це дуже суттєво – 4,7 млн грн щорічних додаткових надходжень до бюджету.

Вагомим джерелом наповнення бюджету є і земельний податок. Натепер завершуємо інвентаризацію всіх земельних масивів та встановлюємо осіб, які користуються землею без правовстановлюючих документів. Уже знайшли декількох порушників, із наданням відповідної інформації до правоохоронних органів. Моя позиція є твердою: ми маємо рішуче позбутися тих «схем», що були раніше.

Працюємо і над підвищенням ефективності земельних аукціонів – з тим, щоб виключити «договорняки» та збільшити надходження до бюджету.

Також наразі розробляємо інтерактивну карту інвестиційно привабливих для бізнесу об’єктів Шевченківської ОТГ. Наша громада розташована у вкрай привабливому місці – між Миколаєвом та Херсоном, уздовж траси національного значення. Маємо максимально використати цей чималий потенціал.

Якщо обласна рада реалізує відповідний логістичний проєкт, то весь автомобільний вантажопотік діставатиметься південних портів обласного центру повз нашу територію. Тож маємо стати хабом, в якому розміщуватимуться майданчики для відстою великогабаритного транспорту, заклади громадського харчування, готелі і таке інше. Ми не чинимо жодних перепон для бізнесу, який готовий розвивати цей вид діяльності. Проте ставимо лише дві умови з метою максимального наповнення бюджету ОТГ: цей бізнес повинен бути зареєстрований на нашій території, а працівниками цих підприємств мають бути мешканці нашої громади.

Цілком підтримуємо і обіцяємо повне сприяння в процесі реалізації ідеї створення на нашій території великого цивілізованого ринку овочевої продукції. Відтак ведемо перемовини з потенційними інвесторами, котрі готові вкласти свої кошти у цей проєкт.

Маємо використати і чудове логістичне розташування селища Полігон, а саме – близькість до обласного центру з його портами, автомобільні траси на Херсон, Дніпро, об’їзна дорога на Київ, а також залізничне сполучення. Готові надати потенційним інвесторам для ведення бізнесу 30 гектарів комунальної землі у вигляді так званих індустріальних парків.

Упевнений, що обласна влада цілком підтримає ці перспективні проєкти, адже тільки за сприянням держави громада може ефективно реалізувати весь свій потенціал.

Повне порозуміння маємо і з тими великими виробниками, що здійснюють свою діяльність на території ОТГ, – це «Сандора», «Владам», «Агрофьюжен», «Еліка», «Органік Системс», «Агрофірма «Родничок». Завдяки договорам соціального партнерства з цими підприємствами розвиваємо соціальну інфраструктуру сіл громади. А та ж «Сандора» вже багато років активно впроваджує в життя власну програму встановлення систем доочищення питної води в дитячих та медичних закладах.

– Гострим для багатьох громад області залишається питання комплектування кадрового потенціалу. Як із цим у Шевченківській громаді?

– Кадрове питання для мене є ключовим практично з перших днів на цій посаді. Задля ефективної роботи я полишив колишній принцип призначення посадовців виключно з числа мешканців нашої ОТГ. Головний критерій при пошуку кандидатів на ту чи іншу посаду – професіоналізм, здатність впоратися із викликами часу.

Так, два мої заступники щодня їздять на роботу з міста Миколаєва. Один із них – кандидат сільськогосподарських наук зі знанням англійської мови Дмитро Абрамов. Він займається питаннями грантових програм та залученням інвестицій, веде перемовини з іноземними компаніями тощо. А сферою соціального соцзахисту опікується висококласна фахівчиня Ірина Кулик, яка раніше очолювала районне управління соцзахисту та має досвід роботи заступником голови райдержадміністрації. Великою мірою завдячуючи Ірині Вікторівні наша ОТГ однією з перших в області створила Центр надання соціальних послуг, а наразі завершуємо передачу на баланс Шевченківської громади районного Будинку для людей похилого віку.

До речі, під час передвиборної кампанії я зламав усталений стереотип поділу на «свій – чужий», мовляв, голова ОТГ повинен жити в центральній садибі. Для мене цей підхід цілковито неприйнятний, адже керівник громади повинен опікуватися проблемами мешканців усіх сіл ОТГ, а не лише «столиці».

Фахові спеціалісти були призначені й на інші важливі посади у виконавчому апараті ОТГ. Маємо одну з найбільших громад у Миколаївській області та прекрасні стартові умови для успішного розвитку. Треба лише використати всі можливості задля цього.

Андрій ТЮРІН

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