Пайщики обратились к Зеленскому из-за попытки рейдерского захвата их сельхозземель на Николаевщине

Пайщики сельскохозяйственных земель в селе Новоингулка Новоодесского района Николаевской области обратились к руководству страны из-за ситуации, сложившейся вокруг дела о попытке рейдерского захвата земель, которые у них арендует предприятие «ЭРКА».

Копию обращения в социальной сети Facebook опубликовал адвокат предприятия Николай Герасимец. Об этом сообщили «НикВести».

Обращение было направлено Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, главе Национальной полиции Игорю Клименко, а также председателю Николаевской облгосадминистрации Виталию Киму.

В своем обращении жители села отмечают, что компания «ЭРКА» уже 8 лет арендует их земли, а ее директор Антон Кащеев помогает селу и вовремя платит за пользование землей.

Пайщики просят власть защитить их от нападок Александра Воротынцева, который, по их словам, прикрываясь фамилией Президента, руководством партии «Слуга народа» и нардепом Игорем Негулевским, осуществляет давление и угрожает собственникам земельных участков.

«Сначала Воротынцев хотел мошенническим путем вывести из реестра руководство ООО «ЭРКА», но когда в Министерстве юстиции Украины разоблачили аферу и дали ему по рукам, он начал осуществлять давление на пайщиков и попытался уничтожить урожай, к которому он не имеет никакого отношения. Мы прекрасно видели, кто садил и удобрял урожай», – говорится в обращении.

Пайщики ООО «ЭРКА» попросили дать арендатору работать и продолжать заниматься законной сельскохозяйственной деятельностью. Иначе пайщики готовы выходить с акциями протеста под здание прокуратуры и полиции, чтобы отстоять свои законные права.

Николай Герасимец опубликовал также видеозапись со встречи селян с общественным активистом Денисом Жело, где обсуждалась ситуация с их паями.

«В продолжение поста, который опубликовал Денис Жело, хочу выставить видео собрания и обращение законных пайщиков к Президенту Украины и руководителям силовых ведомств. После этого вы удостоверитесь в том, что из-за непрофессионализма нардепа Игоря Негулевского, который не изучил ситуацию, плюнул на интересы своих избирателей, решил накалить конфликт до крайней точки кипения, подставляя под имиджевый удар руководство партии и лично Президента!» – написал Николай Герасимец.

Он обратился к народному депутату Давиду Арахамии с просьбой объективно разобраться в сложившейся ситуации и принять меры реагирования к народному депутату Игорю Негулевскому, «который, используя свой мандат, пытается влиять на хозяйственную деятельность законных арендаторов ООО «ЭРКА».

Ранее сообщалось, что пайщики сельскохозяйственного предприятия «ЭРКА» намерены участвовать в сборе урожая вместе с законным арендатором, чтобы защитить свои права и интересы.

Как известно, в мае на полях предприятия «ЭРКА» в селе Новоингулка Новоодесского района появились неизвестные, которые на тракторе распрыскивали химикаты, чтобы уничтожить урожай. В результате там произошел вооруженный конфликт, вследствие которого пострадали два человека. Адвокат компании «ЭРКА» Николай Герасимец заявил о попытке рейдерского захвата со стороны жителя Новобугского района Александра Воротынцева.

Ранее адвокат сельскохозяйственного предприятия «ЭРКА» Николай Герасимец заявил о давлении на правоохранительные органы и на суд со стороны народного депутата Украины от «Слуги народа» Игоря Негулевского, чтобы «отмазать» от ответственности фигуранта попытки рейдерского захвата аграрного предприятия в Николаевской области.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Президенту України Володимиру Зеленському

Генеральному прокурору УкраїниІрині Венедиктовій

Голові Національної поліції України Ігорю Клименку

Голові Миколаївської ОДА Віталію Кіму

Ми, пайовики сільськогосподарських земель, розташованих біля території села Новоінгулка Новоодеського району Миколаївської області, обурені реакцією влади і правоохоронних органів, які покривають злочинні дії депутата Баштанської райради від партії влади Олександра Воротинцева, який не має і ніколи не мав ніякого відношення до наших земель. Ви порушуєте кримінальні справи, збираєтесь заблокувати збирання врожаю. А ви не хочете запитати нашу думку, як законних власників земель?

Хочемо зазначити, що останні 8 років ми працюємо з ТОВ «Ерка». І це законні орендарі наших земельних паїв. Протягом цього часу у нас не було жодної конфліктної ситуації з власниками підприємства. Його керівник Антон Кащеєв систематично допомагає нашому селу – сплачує чималі відрахування в бюджет, надає фінансову підтримку дитячому садку, інвалідам та окремим мешканцям, у яких виникли важкі життєві ситуації. У нас плідні робочі відносини – власники підприємства своєчасно і в повному обсязі виплачують нам кошти за користування орендованою землею.

Захистіть нас від нападок неадекватного депутата Воротинцева, який, прикриваючись прізвищем Президента України, керівництвом партії «Слуга народу» і народним депутатом Ігорем Негулевським, здійснює тиск та погрожує власникам земельних ділянок: «Кого не зможу посадити, того застрелю, і мені за це нічого не буде. Будете працювати зі мною, інакше я перетворю ваше життя на пекло. А зв’язків і грошей у мене точно на це вистачить…».

Спочатку Воротинцев хотів шахрайським шляхом вивести з державного реєстру ТОВ «Ерка», але коли в Міністерстві юстиції України викрили аферу і дали йому по руках, він почав тиснути на пайовиків і спробував знищити врожай, до якого не має ніякого відношення. Ми обурені, бо на свої очі бачили, хто вирощував врожай.

Ми голосували за Президента Володимира Зеленського не для того, щоб його депутати були рейдерами і стріляли в людей з бойової зброї.

Дайте законним орендарям спокійно зібрати урожай і продовжити займатися законною сільськогосподарською діяльністю. В іншому випадку ми будемо виходити на акції протесту під будівлю прокуратури і поліції, щоб відстояти свої права.

86 підписів пайовиків