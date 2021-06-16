Врач на вершине мастерства

Мзия Владимировна Свердлова – врач, а теперь уже и преподаватель от Бога. Об этом знают и говорят ее коллеги. Об этом же заявляют ее студенты. Она – кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры терапии и хирургии Черноморского национального университета имени Петра Могилы. Девочка из Сухуми стала суперпрофессиональным доктором в чужой стране. Одним из лучших в Украине фтизиатром и пульмонологом. Становление специалиста – дело непростое и ответственное в любой отрасли. Но медицина требует особой подготовки и самоотдачи, высочайшего уровня знаний, опыта, милосердия. Всеми этими качествами Мзия Владимировна владеет досконально.

Все начиналось с нуля?

Так не бывает, чтобы все начиналось с нуля. Уж устроен так человек, что его становление, как личности, зависит от наследственности, воспитания, образования, постоянной и ежедневной работы над собой. У Мзии все сложилось в комплексе. Родители, мама хирург и папа инженер, воспитывали девочку в строгости, как и принято в грузинских семьях. Желали для дочери всестороннего образования. Поэтому, кроме общеобразовательной школы, девушка окончила музыкальную, танцевальную, спортивную школы.

Мечтала стать врачом. Хорошим врачом. Из-за большого конкурса не получилось поступить в Тбилисский медицинский университет. После школы уехала в Крым, где работала нянечкой в одной из больниц. Было время подготовиться к экзаменам в Крымский государственный медицинский институт. Непросто. Пришлось изучать язык и особенности речи, осваивать переводы. И главное – не забывать о мечте. Обязательно стать хорошим доктором! «Была и другая мечта, – шутя, делится Мзия Владимировна. – В юности очень хотела купить машину. Потом поняла, что надо правильно выбирать приоритеты».

Она свой приоритет выбрала. Поступила в институт, училась на отлично, получала повышенную стипендию. По окончании ей предложили по распределению для работы Николаев, Кировоград или Херсон. Выбрала Николаев. Не жалеет ни она, ни Николаев, в котором она с 1979 года работала фтизиатром в Областном противотуберкулезном диспансере.

В этом же медицинском учреждении окончила интернатуру. С будущим мужем Павлом Свердловым была знакома с института, он уже работал в тубдиспансере, через год поженились. Родилась дочка Тамара. Наладился быт и работа. «Предложила мужу: давай будем учиться дальше, – рассказывает Мзия Владимировна. – Надо было выбрать, кто из нас будет учиться в клинической ординатуре. А значит получить высшую степень квалификации врача. Он сказал, – тебе учиться, я буду помогать. И я поступила в клиническую ординатуру. Просто всегда хотела учиться, повышать квалификацию. Для того, чтобы стать действительно хорошим врачом». Она стала лучшей.

Надела белые одежды

Семья, ребенок, учеба, ответственность. Сложно совместить. Для кого-то, возможно. Но не для Мзии Свердловой. Надо было и клинической работой заниматься, и наукой. За два года она написала первую главу диссертации. И это без всяких подсказок и всемогущего Интернета. «Окончила параллельно библиографические курсы, чтобы знать, как подбирать литературу. Днем и ночью училась, четыре часа спала, – вспоминает врач. – За это время выбрала тему, обосновала ее на ученом совете. Дали мне лабораторию, все иммунологические реакции делала сама. И студенты были, и больные были. И за операционным столом стояла. Справлялась. Молодая, активная. В конце второго года клинической ординатуры сдала четыре экзамена для поступления в аспирантуру. Немецкий язык и философию учила буквально с нуля. Фтизиатрию сдавала в Киеве. Два года в сумасшедшем ритме».

Успешно опубликовала первую главу и вернулась в Николаев. Тема диссертации – «Нарушение гомеостаза у больных с диссеминированным туберкулезом легких». Впервые врач-фтизиатр в изыскании связала воедино иммунологию и кровеносную систему на основе собственных лабораторных исследований. «Когда вернулась в Николаев, в родной противотуберкулезный диспансер, никто не думал, что я и дальше буду учиться. Отступать не привыкла. Заочно поступила в аспирантуру, – рассказывает Мзия Владимировна. – Четыре года в аспирантуре, каждые две недели выезды на учебу. Я и сегодня не перестаю учиться. Это уже вошло в привычку».

Возможно, из-за этого желания учиться и передать свои знания преподавателя уважают и ценят студенты. А еще она умеет по-особенному рассказать о самых сложных медицинских темах. Так, о сердечном тоне рассказывает, как композитор, как человек, умеющий слышать и слушать. Поэтому и ее слушают. Она искренне переживает о будущих врачах. Да, не все из них достигнут ее вершин или станут главными врачами в своих больницах. Главное – научить доброте, милосердию, умению лечить и главное – не ошибиться в диагностике.

– Не дай Бог не пропустить диагноз. Работала в самом сложном отделении Николаевского областного противотуберкулезного диспансера, – делится Мзия Владимировна. – В дифференциально-диагностическом. Гематология, онкология, гастроэнтерология, терапия, пульмонология, редкие заболевания. Главное – поставить правильно диагноз. От диагностики зависит ход лечения и результат. Многие говорили, что я строгая. Потому что я была строга к себе. Я не могла, к примеру, почитать художественную литературу в обычное время. За исключением, когда была в отпуске. Почему? Потому что в первую очередь читала медицинскую литературу. Легкие – это огромный материал, от их работы зависит весь организм.

Муж Мзии Владимировны, Павел Александрович Свердлов, работал в Николаевском областном противотуберкулезном диспансере начальником по медицинской части. Пять лет назад он ушел из жизни. Мзия Свердлова только сейчас надела белые одежды, всегда ходила в черном в память о любимом человеке. Вдвоем они воспитали дочь Тамару, которая стала врачом реаниматологом-реабилитологом. Мама гордится талантливым доктором международного класса.

Эверест Мзии Свердловой

Мзия Владимировна в своем профессионализме покорила вершину Эвереста. Так о ней отозвалась ее коллега, торакальный хирург Мария Прийма. Сегодня Мария Михайловна работает в хирургическом отделении Николаевской областной клинической больницы. «Знаю Мзию Владимировну с 1985 года, с того момента, как пришла работать в Николаевский областной противотуберкулезный диспансер после окончания Тернопольского государственного медицинского института, – рассказывает она. – Деловые отношения со временем переросли в дружеские. Конечно, объединила общая работа. Фтизиатры, пульмонологи, терапевты всегда помогают хирургам. А мы помогаем им. С точки зрения профессиональной Мзия – вершина Эвереста. Человек, который приехал в чужую для него страну. Адаптироваться, состояться как специалист, поступить и окончить клиническую ординатуру, аспирантуру и успешно защитить кандидатскую диссертацию, – очень непросто. Тема диссертации и дальнейших ее исследований на тот момент были фантастикой. Иммунология в 90-е годы воспринималась несерьезно, как что-то нереальное. Это сегодня мы понимаем, что иммунология – основа всех основ. А она еще тогда это осознала. Это человек, который на протяжении всего времени учится, читает, познает. Когда видишь, что рядом с тобой есть люди, которые учатся, ты и сам подтягиваешься до того уровня. Она человек высокоэрудированный, высококвалифицированный, обладающий чувством юмора и чувством такта. Кажется, что нет тем для обсуждения, в которых она бы не разбиралась. Музыка, литература, история, кулинария. С ней можно общаться бесконечно. И с огромным удовольствием».

Заведующая 3-м отделением фтизиопульмонологического центра Николаевской области Инна Сазоненко работала с Мзией Владимировной с 1995 года. «Прекрасный человек, высококлассный специалист, отзывчивая, добрая, позитивная, – делится Инна Николаевна. – Для меня она – идеал в профессии, авторитетный человек в украинской медицине. Всю свою профессиональную жизнь в медицине равняюсь на нее. В сфере фтизиатрии, диагностики – она очень сильный диагност. На все консилиумы, которые походили в нашем стационаре, мы приглашали Мзию Владимировну, как ведущего специалиста и грамотного врача. Замечательно, что она нашла себя в преподавании. Уверена, что она очень интересна для студентов. Когда у нас проходили конференции, мы ее просто заслушивались. Мзия Владимировна много читает, сама постоянно учится, в курсе всех новшеств в медицине; может так преподнести материал, что запомнишь навсегда. Ее любят и ценят и коллеги, и пациенты, и интерны, которых она взяла под свое крыло».

– Мы счастливы, что в нашем университете есть такой преподаватель, как Мзия Владимировна Свердлова, – рассказывает одна из студенток группы 3202 факультета «лечебное дело» Медицинского института Черноморского университета имени П. Могилы. – Нам повезло учиться у нее. Потому что каждая ее пара – это кладезь знаний и огромный интерес. Всегда ждем от нее чего-то нового, она всегда заинтересует, объяснит, подскажет. На все вопросы она знает ответы. Благодарны за ее преподавательский талант, за профессиональные качества, за бесценный опыт, за человечность. Наши конспекты можно сравнить с медицинской энциклопедией. Это записная книжка, которая останется памятью и руководством на всю жизнь, будет полезна в нашей дальнейшей работе. Мзия Владимировна – наш старший товарищ, наставник и помощник. Мы очень бы хотели, чтобы она продолжила с нами работать. Это бесценный опыт и знания.

Елена ИВАШКО

Группа 3202 факультета «лечебное дело» Медицинского института Черноморского университета имени П. Могилы поздравляет Вас, уважаемая Мзия Владимировна, с профессиональным праздником – Днем медицинского работника. Ваша профессия – это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем вам успехов и высочайших достижений в самой благородной профессии человечества! Продолжайте дарить людям радость к жизни, возвращая им здоровье, оставайтесь таким же милосердным и отзывчивым человеком. Желаем сил, терпения и выдержки! Будьте здоровы и счастливы!