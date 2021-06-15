Жителі Баштанщини отримуватимуть якісну меддопомогу у реконструйованому приймальному відділенні

Реконструкція приймального відділення КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» здійснювалась в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике Будівництво». Роботи на об’єкті тривали від жовтня 2020-го.

Паралельно з масштабним оновленням приймального відділення, заклад охорони здоров’я отримав сучасне обладнання.

Зокрема матеріально-технічна база поповнилася рентген апаратом GMM Calypso вартістю близько п’ять мільйонів гривень, новим томографом вартістю майже 12 млн грн, УЗД устаткуванням, дефібрилятором, аналізаторами крові та сечі.

Загалом умови для приймання та лікування пацієнтів, а також умови праці медиків після проведеної реконструкції значно покращилися.

Сьогодні у Баштанській багатопрофільній лікарні працюють 32 лікарі, 92 особи середнього медичного персоналу та 59 молодшого. В структурі закладу охорони здоров’я функціонують 7 спеціалізованих відділень:

– терапевтичне – 32 ліжка;

– інфекційне для дорослих – 5 ліжок, інфекційне для дітей – 10 ліжок;

– хірургічне для дорослих – 25 ліжок;

– травматологічне для дорослих;

– пологове – 10 ліжок;

– неврологічне – 18 ліжок;

– педіатричне – 10 ліжок;

– гінекологічне – 12 ліжок;

Послугами закладу охорони здоров’я користуються майже 116 тисяч жителів територіальної громади.

Пресслужба ОДА