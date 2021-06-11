Ольга Купчишина: «Час сплачувати податки на майно!»

Вже не перший рік українці сплачують податок на майно, до якого, зокрема, належить податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за землю, та транспортний податок. Журналісти газети «Рідне Прибужжя» поспілкувались з в. о. заступника начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Ольгою Купчишиною та дізнались відповіді на найпоширеніші запитання, які виникають у громадян щодо порядку нарахування та сплати майнових податків.

– Ольго Анатоліївно, розкажіть, будь ласка, яким чином та у який термін громадянам нараховуються податкові зобов’язання щодо майнових податків?

– Хочу зазначити, що юридичні особи та фізичні особи-підприємці до 20 лютого подають декларації та самостійно нараховують грошові зобов’язання з майнових податків.

Фізичним особам, відповідно до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), податкові зобов’язання нараховуються контролюючими органами щороку до 1 липня шляхом надсилання або вручення особисто платникам податкових повідомлень-рішень. Звертаю увагу, що сплата суми майнових податків фізособами здійснюється протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

З метою визначення кола платників, податковою службою щороку до 1 травня проводиться робота щодо проведення звірок з об’єднаними територіальними громадами по землевласникам, землекористувачам, орендарям, а також безпосередньо з платниками податків на підставі оригіналів підтверджуючих документів щодо площі об’єктів оподаткування та наявності пільг.

Крім цього, підсумовуються рішення органів місцевого самоврядування щодо встановлення ставок та пільг з місцевих податків. З метою забезпечення доступу до цієї інформації, рішення розміщуються на субсайтах офіційного вебпорталу ДПС України у вкладці «Рішення місцевих рад».

– Які головні правила нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2021 році?

– У 2021 році податок на нерухоме майно нараховується фізичним особам – власникам об’єктів нерухомості (будинків, квартир тощо) за 2020 рік, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року.

Сплачують податок власники житлової та/або нежитлової нерухомості. За неповнолітніх дітей – власників нерухомості податок сплачують батьки/опікуни.

Якщо нерухомість перебуває у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб, визначення платників податків відбувається наступним чином:

якщо об’єкт житлової та/або не житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

якщо об’єкт житлової та/або не житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

якщо об’єкт житлової та/або не житлової нерухомості у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Співвласники житлової нерухомості, які перебувають у їх спільній сумісній власності але не поділені в натурі, повідомляють контролюючий орган про визначеного за їх згодою платника податку на нерухомість за майно, звернувшись з письмовою заявою за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості.

– Якою є база оподаткування об’єкту нерухомості?

– База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

для квартири/квартир незалежно від їх кількості на 60 кв. метрів;

для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/ квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – 180 кв. метрів.

Звертаю увагу, що сплачувати податок доведеться за кожен квадратний метр понад цю норму.

– До яких об’єктів нерухомості не застосовуються пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

– Пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються:

до об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі: квартира перевищує 300 кв. метрів; житловий будинок перевищує 600 кв. метрів; площа різних типів об’єктів житлової нерухомості перевищує 900 кв. метрів;

до об’єкта оподаткування, який використовується з метою одержання доходів (здається в оренду, лізинг, позичку, використовується у підприємницькій діяльності).

Отже, фізичні особи – підприємці, які зазначили своє житло як податкову адресу та фактично здійснюють діяльність у власній квартирі/будинку, не мають право на пільги з податку на нерухомість. Аналогічно сплачувати податок, починаючи з першого квадратного метра, повинні і особи, які здають житлову нерухомість в оренду (лізинг).

Обчислення суми податку здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нерухомості та відповідної ставки податку.

– Якщо платник податків виявив розбіжність між даними, зазначеними у податковому повідомленні рішенні, та реальним станом речей, чи можливо виправити ситуацію?

– Звичайно, фізичні особи – платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу для проведення звірки даних по усім майновим податкам.

При виявленні розбіжностей контролюючим органом буде зроблений перерахунок податку на підставі оригіналів відповідних документів, наданих платником податків: документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування; на перехід права власності; на користування пільгою. Після проведення перерахунку суми податку надсилається (вручається) нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

– Що робити власникам нерухомості, які мають сплатити відповідний податок, але не отримали податкове-повідомлення рішення?

– Якщо Ви не отримали повідомлення-рішення через невідповідність податкової адреси із фактичним місцем проживання, слід негайно звернутися до податкового органу за місцем реєстрації для сплати належної суми податку.

Нагадаємо, ставки податку встановлюються за рішенням місцевих рад, але їх граничний розмір не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року. Інформацію про затверджені ставки місцевих податків по регіонах можна дізнатися на вебпорталі ДПС.

– Яким чином фізичним особам нараховується земельний податок?

– Власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок з дня виникнення права власності на земельну ділянку, а у разі припинення права власності або користування земельний податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності у поточному році.

– Чи передбачено пільги із сплати земельного податку для фізичних осіб?

– Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб наведено в ст. 281 ПКУ. Так, від сплати земельного податку звільняються:

особи з інвалідністю першої і другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи (п. 281.3 ст. 281 ПКУ).

У разі наявності права на пільгу на початок року, заяву необхідно подати до податкової за місцезнаходженням земельної ділянки до 1 травня, при набутті права на пільгу у поточному році – протягом 30 календарних днів з дня її набуття.

– Поговоримо про транспортний податок. Які автомобілі є об’єктом оподаткування транспортним податком у 2021 році?

– Транспортний податок сплачуються за легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Хочу зазначити, що вартість авто визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою КМУ, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Враховуючи, що з 1 січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати становить 6000 грн – об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, середньоринкова вартість яких становить понад 2 250 000 грн.

Перелік автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком (їх марка, модель та рік випуску), розміщено на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

– Скільки коштів необхідно буде сплатити власникам елітних автомобілів до бюджету?

– Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен такий легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

– Які суми податків на майно сплачені громадянами на сьогодні?

Завдяки проведеній роботі з платниками податків а також співпраці з органами місцевого самоврядування, у січні – травні 2021 року до бюджету Миколаївської області забезпечено 32,3 млн. грн. плати за землю з фізичних осіб, що більше рівня аналогічного періоду попереднього року на 1,3 млн. грн. або на 4 відсотки. Крім того, надійшло 5 млн. грн. податку на нерухоме майно з фізичних осіб, що більше на 1,3 млн. грн. або на 33 відс. минулорічного показника.

Транспортного податку до бюджету Миколаївської області забезпечено у розмірі 257 тис. грн.

– Дякуємо за змістовну та цікаву розмову!