Арбузинська селищна загальноосвітня школа №2 перетвориться на місце здійснення маленьких і великих мрій

Для кожної дитини, батьків і вчителів відновлення Арбузинської селищної загальноосвітньої школи I – III ступенів №2 ім. Т. Г. Шевченка – найочікуваніша подія. Сучасну будівлю закладу введено в експлуатацію в жовтні 1979 року.

Тепер, завдяки реалізації Програми Президента Володимира Зеленського “Велике Будівництво” тут з’являться нові вікна та двері, на зміну старій дощатій підлозі прийде сучасна з покриттям лінолеумом та керамічною плиткою, коридори та вестибюлі прикрасять підвісні стелі, внутрішні санітарні вузли стануть комфортними, до невпізнання оновиться прилегла територія і зовнішній вигляд будівлі. Щоб хлопчикам й дівчаткам з особливими потребами було зручно пересуватися передбачено встановлення сходового мобільного підіймача.

Все це без сумніву інвестиція у майбутнє, в розвиток 544 дітлахів, їх моральне і фізичне здоров’я. Водночас школа – це місце, в якому працюють і повинні почуватися комфортно 36 педагогів та 20 працівників персоналу, що обслуговує.

І перші серйозні кроки у перетворенні загальноосвітнього закладу на місце здійснення маленьких і великих мрій вже зроблено. Протягом декількох днів демонтовано стару підлогу. Розпочалися підготовчі роботи.

Пресслужба ОДА