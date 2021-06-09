Николаевцев выборочно проверят на антитела

С 7 июня на территории Николаевской области будет осуществляться сероэпидемиологическое исследование распространенности антител к коронавирусу среди взрослого населения Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА. Для этого определены следующие населенные пункты: с. Суворое, Баштанский район; г. Вознесенск, села Дмитровка, Бакай, Новобелоусовка, Рюмовское, Ивановка, Лидиевка, Петропавловка, Пивни, пгт Братское, пгт Еланец, пгт Александровка Вознесенского района; г. Николаев, села Новопетровское, Зайвое, Заселье Николаевского района; г. Первомайск, поселок Ивановка Первомайского района.

Исследование предусматривает забор образцов крови из вены с последующим определением антител класса IgG к коронавирусу SARS-CoV‑2, как признаки перенесенной ранее инфекции, а также проведение опроса непосредственно в домохозяйствах. Они, как и респонденты, будут избираться выборочно в соответствии с методологией.

Все исследования будут осуществляться в партнерстве организациями: Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко, Центр социальных экспертиз им. Ю. Саенко, Медицинская лаборатория «Діла» и общество Красного Креста Украины. К этому также будут привлекать управление здравоохранения облгосадминистрации, учреждения здравоохранения и отдельных медицинских работников.